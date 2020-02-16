سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 10:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

الأحد، 16 فبراير 2020 10:11 ص
فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل" تسمم الحمل
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسمم الحمل من المشاكل الصحية التى تعانى منها المرأة الحامل، مما يؤثر على صحتها وصحة الجنين، وقد يكون سبب تسمم الحمل هو وجود خلل فى الجهاز المناعى أو تكوين أجسام مضادة، وحسب ما ذكره موقع americanpregnancy  ، فهناك بعض النصائح التى يجب أن تتبعها المرأة الحامل للوقاية من تسمم الحمل وهى:
 
 
- تجنب الوزن الزائد عن طريق تقليل الدهون والنشويات واستبدالها بالأطعمة الصحية.
- الابتعاد عن تناول الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الصوديوم، خصوصا المعلبات والمخللات.
- التقليل من استخدام الملح فى الطعام.
- الإكثار من شرب المياه يوميا فهى تساعد على تعزيز صحة المرأة الحامل.
- الحصول على قسط كاف من الراحة والنوم وعدم بذل مجهود كبير.
- الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية بانتظام ولكن تحت إشراف الطبيب المعالج.
- تجنب تناول المشروبات الكحولية والتدخين والابتعاد عن التوتر والضغط النفسى والعصبى.

تسمم الحمل

أسباب تسمم الحمل

صحة الجنين

الجهاز المناعى

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

ريال مدريد يسعى لتأكيد التفوق بالدورى الإسبانى أمام سيلتا فيجو

ريال مدريد يسعى لتأكيد التفوق بالدورى الإسبانى أمام سيلتا فيجو

لو عايش بره مصر.. كيف تحجز قطعة أرض فى المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن؟

لو عايش بره مصر.. كيف تحجز قطعة أرض فى المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن؟

تفاصيل كشف أكبر قضية غسيل أموال فى مصر 2020 بقيمة 1.7 مليار جنيه

تفاصيل كشف أكبر قضية غسيل أموال فى مصر 2020 بقيمة 1.7 مليار جنيه

فشل محاولات تسويق الأهلي لصالح جمعة في فنلندا

فشل محاولات تسويق الأهلي لصالح جمعة في فنلندا

مصرع شخصين بسبب العاصفة "دينيس" فى بريطانيا وإلغاء مئات الرحلات الجويّة

مصرع شخصين بسبب العاصفة "دينيس" فى بريطانيا وإلغاء مئات الرحلات الجويّة

حملات تفتيش على 20 ألف صالون تجميل للتأكد من اتباع إجراءات مكافحة العدوى

حملات تفتيش على 20 ألف صالون تجميل للتأكد من اتباع إجراءات مكافحة العدوى

شاب يستغيث بالقضاء لفسخ زواجه: "على علاقة بغيرى وتزوجتنى طمعا فى الشبكة"

شاب يستغيث بالقضاء لفسخ زواجه: "على علاقة بغيرى وتزوجتنى طمعا فى الشبكة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة