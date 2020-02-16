فضيحة العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا.. منح مؤسسات تسهيلات غير قانونية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

حصلت مؤسسة تركية قريبه من السلطة على تسهيلات ومساعدات غير قانونية من بلدية حزب العدالة والتنمية بسكودار، وكانت الفترة الماضية موضع نقاش وجدال بخصوص تبرع بقيمة 8 ملايين دولار من الهلال الأحمر لها.

وبحسب موقع يني جازتاسي التركى، فقد منحت البلدية للمؤسسة مبنى افتتحه رئيس مجلس الشعب في تركيا ، مصطفى شنتوب مجانًا لمدة 49 عامًا لاستخدامها في "الأنشطة التعليمية وصالات النوم المشتركة" للطلاب، وتم قبول الاقتراح بتصويت أعضاء حزب العدالة والتنمية ، على الرغم من "رفض" أعضاء حزب الشعب الجمهوري.

وفقًا لتقرير صحيفة جمهوريت، منحت بلدية أوسكودار العديد من الأماكن العامة، لمؤسسات مقربة من السلطة، وبحسب الصحيفة هناك العديد من المناطق في أسكودار أعطيت لمؤسسات فى السر.

وفى سياق منفصل، تتفاقم البطالة فى تركيا، ووفقا لبيانات من مكتب العمل التركي ارتفع عدد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة بنسبة 19.8 فى المائة مقارنة بعام 2018.

ووفقا لصحيفة ينى جازتا سي وصل عدد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة، إلى مليون 955 ألف شخص، ومع ذلك، نظرًا لصعوبة الحصول على إعانات البطالة، كان يحق فقط لمليون و13 ألف شخص آى 56 % منح إعانة البطالة .

ووفقا للموقع فان شروط الحصول على الإعانة، من الضرورى أن تخضع لعقد الخدمة لمدة 120 يومًا قبل الطرد وأن تدفع علاوة التأمين ضد البطالة لمدة 600 يوم على الأقل فى السنوات الثلاث الأخيرة.