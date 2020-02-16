فرقتهما ووهان وجمعهما الحجر الصحى.. قصة حب فى زمن "كورونا"

وكالات

فى أول أسبوع من شهر فبراير الجارى، أجلت روسيا مواطنيها من الصين، مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات من جراء انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وأجلى الجيش الروسي أكثر من 140 شخصا من المناطق الأكثير تضررا بالفيروس إلى حجر صحى فى مدينة تيومين، فى إقليم سيبيريا شمالى البلاد.

وبمعزل عن بقية العالم حتى يتم التأكد من عدم إصابتهم بالعدوى، استخدم هؤلاء الأشخاص وسائل التواصل الاجتماعى للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والأحباء وغيرهم من المحتجزين فى الحجر الصحى فى جميع أنحاء العالم.

لكن علاقة جديدة نشأت بين اثنين كانا معا فى الحجر الصحي فى سيبيريا، وهما إينا سافينتسيفا ودانييل بارفينوفيتش.

وفي قصة تشبه حبكة فيلم، التقى سافينتسيفا وبارفينوفيتش، وكلاهما يبلغ من العمر 18 عاما، أثناء انتظارهما لطائرة الجيش الروسى فى مطار مدينة ووهان وسط الصين، وهى بؤرة انتشار الفيروس.

كانت سافينتسيفا تعمل فى الصين كصحفية فنية وكان بارفينوفيتش يدرس هناك، وسرعان ما تبادل الاثنان الحديث، واكتشفا حبا مشتركا للموسيقى والتكنولوجيا بالإضافة إلى الكيمياء.

وقال بارفينوفيتش لصحيفة "موسكو تايمز": "لقد تحدثت سافينتسيفا معى عن الموسيقى، وأنا تحدثت عن المنحوتات والخطط الجميلة للحياة، وأضاءت أعيننا، وبدأت دقات قلبينا تتسارع".

وأضاف أن أطباء الحجر الصحى لم يمانعوا مواعدتهما، لكن بسبب عزل سافينتسيفا نتيجة مرض آخر، لم يتمكن بارفينوفيتش من رؤيتها في الأيام الأخيرة.

ولم تتمكن سافينتسيفا من التحدث إلى صحيفة "موسكو تايمز" بسبب حالتها الصحية، لكنها نتائج الفحوص الطبية أثبتت عدم معاناتها من فيروس "كورونا".

ومن المتوقع أن يغادر بارفينوفيتش وسافينتسيفا الحجر الصحي في الأيام المقبلة، ويقول بارفينوفيتش إنه يخطط للبقاء في تيومين، واستكشاف المدينة مع حبيبته الجديدة بمجرد الخروج.

لكن من غير الواضح ما سيحدث لسافينتسيفا التي تنحدر من منطقة كيروف في وسط روسيا، في حين ينحدر بارفينوفيتش من مدينة كراسنويارسك السيبيرية.