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طقس الخليج.. أمطار رعدية على السعودية وغائم بالإمارات

الأحد، 16 فبراير 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. أمطار رعدية على السعودية وغائم بالإمارات درجات الحرارة
كتب محمد جمال

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تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس بالإمارات غائما بوجه عام، ويصبح غائما أحيانا على المناطق الساحلية والشمالية، وفى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية على مناطق الحدود الشمالية.

وإليكم التفاصيل.. 

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم سيكون غائم جزئيا أحيانا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ، وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر، ودرجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة.

 

السعودية

وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف ، تبوك ، حائل ، القصيم ، المدينة المنورة والرياض .

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الإمارات

الطقس: ضباب صباحاً على مناطق متفرقة - صحو إلى غائم جزئياً، والرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س على البحر.

الإمارات

الإمارات

 

الكويت

نهارا 

دافئ و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 10 - 40 كم/ساعة.

ليلًا

مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق.

الكويت

 


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البحرين

الإمارات

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