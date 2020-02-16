سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 05:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

طرق للتخلص من الوزن الزائد دون تعب أهمها النوم الجيد

الأحد، 16 فبراير 2020 05:00 ص
طرق للتخلص من الوزن الزائد دون تعب أهمها النوم الجيد رجيم - أرشيفية
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فقدان الوزن يعد من الأمور التي تتطلب جهدا، فأنت تقوم بممارسة التمارين الرياضية، وأيضا اتباع حميات غذائية خاصة وهادفها التخلص والقضاء على الوزن الزائد، وقدم التقرير المنشور عبر موقع "activefeel" بعض الحيل التي تهدف في التخلص من الوزن الزائد. 
 
 
أكد التقرير ضرورة تناول وشرب المزيد من الماء، لأنها تزيد من فرص الشعور بالشبع، كما أنها تخلص الجسم من السموم المتراكمة داخله، ولم يكن هذا فقط الفوائد، بل الماء تعمل على تحسين عملية الهضم بشكل ملحوظ، وجميع هذه الأمور تساعد في التخلص من الوزن الزائد. 
 
وأضاف التقرير المنشور أن أخذ قسط جيد وكاف من النوم يعد من الأمور المهمة التي ترفع نسبة حرق الدهون في الجسم، وتعمل على تقليل فرص عدم فقدان الوزن، لأن الجسم يشعر بالراحة وحينها يقوم بحرق الدهون، كما أن الشعور بالإرهاق والإجهاد من الأمور المسببة لزيادة الوزن، ولذا عليك النوم  8 ساعات في اليوم للتخلص من الوزن الزائد. 
 
ووفقا لبعض الدراسات الطبية الحديثة، والتى أكدت أن الضحك لمدة 15 دقيقة تساعد على حرق حوالى 40 سعرا حراريا، وتعد من الحيل الجيدة التي تساعد فى حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، ولذا عليك مشاهدة فيلم مضحك. 
 
وأوضح التقرير أن تناول الأطعمة الصحية تعد من الحيل الجيدة والتي تساعد في التخلص من الوزن الزائد، ولذا عليك تناول البروتينات المسلوقة أو المشوية، والسلطة الخضراء، لأنها تساعد بشكل كبير في حرق الدهون، وأيضا من الضروري تناول الأجبان والفول والأطعمة الأخرى قليلة السعرات الحرارية. 
 
أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن تناول المشروبات الصحية كالينسون والنعناع والبابونج والشمر، فهي مشروبات تحتوى على بعض العناصر الغذائية الجيدة للجسم كمضادات الأكسدة والأحماض الأمينية وحمض الفوليك والفيتامينات المختلفة، ولذا تناولك لهذه المشروبات تعمل علي تقليل الوزن الزائد.

زيادة الوزن

السمنة

علاج السمنة

سمنة الجسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
6 تشريعات هامة وافق عليها البرلمان خلال أسبوع.. تعرف عليها

6 تشريعات هامة وافق عليها البرلمان خلال أسبوع.. تعرف عليها

إعادة تشغيل نفق الجيزة بعد غلقه لسنوات.. اعرف التفاصيل

إعادة تشغيل نفق الجيزة بعد غلقه لسنوات.. اعرف التفاصيل

اليوم.. بدء تسيير 5 رحلات أسبوعية منتظمة من المدن البريطانية إلى شرم الشيخ

اليوم.. بدء تسيير 5 رحلات أسبوعية منتظمة من المدن البريطانية إلى شرم الشيخ

صرخات امرأة للمحكمة: "غيرت باسورد صفحتى بفيس بوك فعذبنى.. ولازم أتطلق"

صرخات امرأة للمحكمة: "غيرت باسورد صفحتى بفيس بوك فعذبنى.. ولازم أتطلق"

اعرف آلية تقديم الإقرارات الضريبية بالقانون الجديد قبل مناقشته بالبرلمان

اعرف آلية تقديم الإقرارات الضريبية بالقانون الجديد قبل مناقشته بالبرلمان

شاهد.. رسام بالنار على القماش والأخشاب.. ويؤكد: أعشق تراث الواحات القديمة

شاهد.. رسام بالنار على القماش والأخشاب.. ويؤكد: أعشق تراث الواحات القديمة

أبرز ملامح الدراسة فى الثانوية المعدلة العام المقبل 2021

أبرز ملامح الدراسة فى الثانوية المعدلة العام المقبل 2021

صور.. دير "متاؤس الفاخورى" كنز أثرى فى تاريخ الكنيسة المصرية بالأقصر

صور.. دير "متاؤس الفاخورى" كنز أثرى فى تاريخ الكنيسة المصرية بالأقصر

زعيم المعارضة التركية: أنقرة تسير نحو المجهول تحت قيادة أردوغان

زعيم المعارضة التركية: أنقرة تسير نحو المجهول تحت قيادة أردوغان

أرملة عبد الرحمن الأبنودى: أتمنى تخليد مسيرته بالمناهج الدراسية.. فيديو وصور

أرملة عبد الرحمن الأبنودى: أتمنى تخليد مسيرته بالمناهج الدراسية.. فيديو وصور

موقع دعم مصر يواصل استقبال طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم المحمول

موقع دعم مصر يواصل استقبال طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم المحمول

احذروا من طقس الإثنين.. برد وأمطار واضطراب بالملاحة البحرية

احذروا من طقس الإثنين.. برد وأمطار واضطراب بالملاحة البحرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة