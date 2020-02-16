ضبط عدد من جماهير الزمالك أشعلوا شماريخ أثناء استقبال الفريق

كتب محمود عبد الراضي

أشعل بعض الجماهير، أثناء استقبال عدد من مشجعى نادى الزمالك للفريق، عقب عودته من الدوحة، بعد الفوز بمباراة السوبر الأفريقى، بعض الشماريخ.



وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كان فريق نادى الزمالك الرياضى، توج بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.



أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.



وسط مشهد حاشد لجماهير القلعة البيضاء بمطار القاهرة، استقبل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يرافقه أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بعد تحقيقه لقب بطولة كأس السوبر للمرة الرابعة فى تاريخه على حساب نادي الترجي التونسي، وذلك بعد تغلبه عليه بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.