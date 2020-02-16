ضبط عاطل وزوجته بتهمة تعذيب طفلة حتى الموت لتبولها لا إراديا بعين شمس

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على عاطل وزوجته عذبوا نجلة صديقه بسبب تبولها لا إراديا بعين شمس، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا مفأدة وصول طفلة عمرها 5 سنوات جثة هامدة إلى أحد المستشفيات، وبها آثار تعذيب، وبعمل التحريات دلت أن الطفلة تعاني من التبول لا اراديا فقام والدها بإيداعها لدى صديقة وزوجته، فقام الأخير بالتعدى عليها بالضرب المبرح وأصيبت الطفلة بأعياء، فأعادها إلى والدها مرة أخرى ونقلها للمستشفى لفظت انفاسها الأخيرة، وتم ضبط المتهمين وتم تحرير المحضر اللازم.

وعلى جانب آخر، نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على سائق وخاله، لاتهامهما بإطلاق النار اعتراضا على زواج والدة المتهم الأول من أحد الأشخاص دون علمهما، بمنطقة الساحل، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفاده، ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الساحل، تفيد قیام أحد الأشخاص بإطلاق أعیرة ناریة من سلاح نارى وبصحبته أخر بحوزته سلاح أبیض، أثناء تواجدھما أمام عقار بأحد الشوارع، بإجراء التحریات تبین صحة ما ورد من معلومات.

بإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتھمين وتبین أنھما كلاً من "أ. ع" ، 21 سنة، سائق وضبط بحوزته بندقیة خرطوش ماركة ارمستون عیار 12 مم ، 5 طلقات من ذات العیار وخاله " ا. م. ت" ، 36 سنة، سائق ومقیم دائرة قسم شرطة روض الفرج والسابق اتھامه في 4 قضایا أخرھم 13568 لسنة 2018م الساحل " مخدرات " وضبط بحوزتھ سلاح أبیض " سیف ".

وبمواجھتھما بالتحریات وما أسفر عنه الضبط أقرا بحیازتھما للأسلحة الناریة والبیضاء بقصد التشاجر مع كلاً من " م. ت" ، 44 سنة، ربة منزل ومقیمة بمحل الواقعة (والدة الأول وشقیقة الثاني ) و زوجھا "إ. ف" ، 41 سنة، سائق لاعتراضھما على زواج الأولى من الثاني دون علمھما ، وأقر المتھم الأول بإطلاقھ أعیرة ناریة من السلاح المضبوط بحوزتھ أثناء المشاجرة " دون إصابات " و تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النیابة العامة التحقیق.