صور.. وزيرة الهجرة تصل محافظة الغربية لزيارة عدد من القرى المنتجة

استقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وزيرة الدولة لشؤون الهجره بديوان عام المحافظة، لزيارة وتفقد عدد من القرى النموذجية والمنتجة بالمحافظة، حيث تزور قرية كتامه قلعة صناعة الأثاث والتي تنافس دمياط، ويعمل بها المئات من أبناء القرية، كما تزور الوزيره قرى زراعة الياسمين وإنتاج عجينه الياسمين والتى تستخدم فى انتاج العطور ومتابعة خطوط الانتاج والالتقاء بالعاملين بهذه المصانع.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد أكد فى بيان له إنه جار حصر جميع احتياجات القرى المنتجة بالمحافظة لتحويلها إلى قرى نموذجية منتجة لتستوعب أكبر عدد من العمالة، وتكون نواة جاذبة للشباب من القرى المجاورة لها، جاء ذلك خلال زيارته لقرية حصة شبشير بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للوقوف على احتياجاتها لتحويلها إلى قرية نموذجية منتجة وخلال الزيارة؛ التقى المحافظ ونائبه بالقائمين على صناعة العسل للتعرف على أفكارهم فى تطوير القرية .