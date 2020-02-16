صور.. وزيرة الهجرة تصل محافظة الغربية لزيارة عدد من القرى المنتجة

استقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وزيرة الدولة لشؤون الهجره بديوان عام المحافظة، لزيارة وتفقد عدد من القرى النموذجية والمنتجة بالمحافظة، حيث تزور قرية كتامه قلعة صناعة الأثاث والتي تنافس دمياط، ويعمل بها المئات من أبناء القرية، كما تزور الوزيره قرى زراعة الياسمين وإنتاج عجينه الياسمين والتى تستخدم فى انتاج العطور ومتابعة خطوط الانتاج والالتقاء بالعاملين بهذه المصانع.
وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد أكد فى بيان له إنه جار حصر جميع احتياجات القرى المنتجة بالمحافظة لتحويلها إلى قرى نموذجية منتجة لتستوعب أكبر عدد من العمالة، وتكون نواة جاذبة للشباب من القرى المجاورة لها، جاء ذلك خلال زيارته لقرية حصة شبشير بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للوقوف على احتياجاتها لتحويلها إلى قرية نموذجية منتجة وخلال الزيارة؛ التقى المحافظ ونائبه بالقائمين على صناعة العسل للتعرف على أفكارهم فى تطوير القرية.
وأكد محافظ الغربية أن إجراءات تحويل القرية إلى قرية نموذجية منتجة تتمثل فى تطوير كافة المرافق والبنية التحتية والخدمات وإنشاء معهد للتدريب المهنى للحفاظ على الصناعة من الإندثار وإتباع النظم التكنولوجية، مما يعمل على خلق مجتمع نموذجي اقتصادي يوفر فرص عمل لأهالى القرية والقرى المجاورة، بالإضافة إلى وضع آليات للعرض والتسويق، مؤكدا أنه سيتم تنظيم معرض بمدينة طنطا والمحلة الكبرى يضم كافة منتجات القرى المنتجة بالمحافظة لزيادة فرصهم التسويقية.
وخلال الزيارة؛ تفقد محافظ الغربية ونائبه محلات بيع العسل والمناحل ومصانع التعبئة ومركز شباب القرية ومستشفى التوحيد الخيرى بالقرية.
يذكر أن محافظة الغربية بها عدد كبير من القرى المنتجه منها قريه حصه شبشير والتي تنتج العسل وقريه برما اكبى قريه في تربيه الدواجن وإنتاج البيض، قريه كتامه قلهة صناعة الأثاث، شبرابلوله اكبر قرية في زراعة الياسمين وتصديره للخارج، قريه الفرستق والتي يعمل ابنائها في تصنيع الخزف والفخار.
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