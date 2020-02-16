صور.. محافظ البحيرة يتفقد أعمال تطوير ميادين وشوارع مدينة دمنهور

البحيرة – فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن هناك خطة متكاملة لتطوير الميادين والشوارع الرئيسية ورفع كفاءتها لتتناسب مع المظهر الجمالى والحضارى والطابع الذى يميز كل مدينة بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها محافظ بمدينة دمنهور و تفقد خلالها أعمال التطوير لعدة ميادين ،حيث تفقد ميدان إفلاقة على مساحة 600 متر والتى جارى تنفيذ نافورة داخلية به وذلك وفق لأحدث التقنيات والنظم الحديثة والتى ستبرز المظهر الجمالى للميدان والمنطقة ككل ومن المقرر الانتهاء من الاعمال خلال 45 يوما.

كما تفقد محافظ البحيرة الأعمال الجارية لإنشاء نموذج لكتاب أمام مركز الابداع الفنى بدمنهور بجوار ميدان الاوبرا والذى من المقرر الانتهاء منها خلال شهرين.

وأوضح محافظ البحيرة ان اختيار نموذج الكتاب ليتم تنفيذه بالميدان ترسيخاً لأهمية القراءة والاطلاع والعلم والمعرفة وتأكيداً على دور مركز الابداع ودار الأوبرا ومكتبة دمنهور وقصر الثقافة كمنارات ثقافية على أرض البحيرة ودورها فى إثراء الحركة الثقافية والفكرية على أرض المحافظة .

ووجه محافظ البحيرة بالالتزام بالمواصفات الفنية المقررة والبرنامج الزمنى المحدد لإنهاء الأعمال تحت إشراف استشارى متخصص للخروج بها بأفضل مظهر حضارى وجمالي.

وخلال جولته الميدانية تفقد محافظ البحيرة عدد من شوارع مدينة دمنهور وذلك لمتابعة أعمال النظافة ورفع الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية.

ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف الجارى تنفيذها بالمدينة وكذا الانتهاء من كافة أعمال رد الشيء لأصله.

رافق محافظ البحيرة خلال جولته المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام للمحافظة ومحمد خميس رئيس مركز ومدينة دمنهور.

يذكر أن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة قد شدد على تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بنطاق المدن والمراكز، للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة.

ووجه محافظ البحيرة بتفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، وجميع الجهات المعنية والمديريات الخدمية، لاستقبال أى شكوى أو مخالفات، وسرعة الاستجابة لتلك الشكاوى، والعمل على حلها فورًا.

كما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجارى المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث، مشددا على التنسيق والمتابعة المستمرة من إدارة الرى والصرف لأعمال الاحلال والتجديد وتطهير ورفع المخلفات أولًا بأول وإزالة أى مخلفات من أكوام الحشائش والبوص والهيش وغيرها وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.



محافظ البحيرة يتفقد أعمال تطوير ميادين وشوارع مدينة دمنهور



محافظ البحيرة يتفقد أعمال تطوير ميادين وشوارع مدينة دمنهور



محافظ البحيرة يتفقد أعمال تطوير ميادين وشوارع مدينة دمنهور