صور.. زوجان كنديان يعثران على ضفدع داخل ثمرة فلفل

وكالات الأنباء

أصاب الذهول زوجين كنديين خلال إعدادهما لوجبة عندما عثرا على ضفدع فى ثمرة فلفل خضراء كانا قد اشترياها من أحد متاجر البقالة. وبحسب صحيفة سبق، عثر الزوجان نيكول غانيون وجيرارد بلاكبيرن، المقيمان في مدينة ساجويني بإقليم كيبيك على ضفدع أخضر حى داخل ثمرة من الفلفل، كانت بحسب كلامهما سليمة حين قاما بشرائها، ولا يوجد بها أي ثقوب.

وإذا كان من المعتاد العثور على حشرات صغيرة داخل بعض أنواع الخضار والفاكهة، إلا أن الأمر بدا غريباً للغاية أن يوجد كائن بحجم ضفدع حي داخل حبة فلفل، والأغرب من ذلك أن تلك الثمرة قشرتها سليمة، ولا توجد بها أي فتحات.

ولم يصب الضفدع الذي يُعتقد أنه من فصيلة ضفادع الشجر بأى أذى خلال تقطيع الزوجين لثمرة الفلفل بسكين المطبخ، قبل أن يسارعا بالثمرة إلى متجر البقالة، الذى أبلغ الهيئات المختصة فى وزارة الزراعة بإقليم كيبيك.

وعلى الفور قام مختصون فى الوكالة الكندية لفحص الأغذية بقتل وتشريح الضفدع فى محاولة لفك خيوط اللغز، ومعرفة كيف انتهى المآل بحيوان برمائي داخل ثمرة رقيقة القشرة دون أن يكون بها حتى لو ثقب صغير، وهل هذا الحيوان جاء بالأساس من هندوراس مكان المنتج الأصلي، أم إنه كان بالأساس في كندا، حيث تعيش أيضاً أنواع من ضفادع الشجر.