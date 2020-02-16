صور.. تطوير كورنيش النيل ومسجد المجاهدين الأثرى فى أسيوط

أسيوط/ ضحا صالح

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل بحى شرق والتى تتم بمشاركة طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى بالمحافظة تفعيلاً لمبادرة ربط التعليم الفنى بسوق العمل وتفعيل المشاركة المجتمعية فى أعمال التطوير والتجميل.

رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ومحمد النمر مدير عام إدارة التعليم الفنى بالمحافظة وأيمن محروس رئيس حى شرق.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بشارع الثورة من نهاية شارع الهلالى وحتى ميدان الحرب والسلام ودهان الأسوار بعلم مصر ودهان البلدورات وتركيب بلاط الأرصفة وتركيب سلات القمامة بالأعمدة ودهان محولات الكهرباء بأشكال ولوحات فنية جميلة ثم التقى بطلاب التعليم الفنى خلال عمليات دهان أسوار دار الضيافة ومدخل مبنى ديوان عام المحافظة ودهان بلدورات الأرصفة والأبواب الرئيسية فى شكل جمالي.

وأشاد المحافظ بطلاب التعليم الفنى ومجهودهم البارز فى تطوير وتجميل شوارع وميادين وأحياء المحافظة وإبراز الشكل الجمالى لها ثم صافح طالبات التعليم الفنى ملتقطًا الصور التذكارية معهم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد فى خدمة المجتمع.

وعلى جانب آخر، تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعض شوارع وميادين حى غرب لمتابعة بعض المرافق والخدمات للوقوف على احتياجات المواطنين والاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم كما زار مسجد المجاهدين الآثرى والذى يرجع تاريخه لعام 1120 هـ.

رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ورميح عبدالحسيب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع أسيوط والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد وايهاب عبدالحميد نائب مدير جهاز تنمية المشروعات ومحمد بشير رئيس حى غرب أسيوط.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد بعض الشوارع وميدان المجاهدين بحى غرب للوقوف على تطوير الميدان ومقترحات التطوير لاستغلالها ومنع كافة الإشغالات ونقل الباعة الجائلين منه إلى الأسواق المخصصة لهم وتخفيف الزحام على المنطقة التى تذخر بالمساجد والأماكن الأثرية ذات القيمة التاريخية.

كما زار المحافظ ومرافقوه مسجد المجاهدين الأثرى وشاهد أعمال التطوير للحفاظ على أثريته كما أدى صلاة الظهر بالمسجد ثم التقى بالأهالى واستمع إلى شكواهم وطلباتهم الخاصة بتطوير منطقة حى غرب وتطوير الميدان ورفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين منه.

ووجه محافظ أسيوط رئيس الحى ومسئولى المرافق برفع كافة الإشغالات ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم و دهان الأعمدة ومحولات الكهرباء ورفع كافة الملصقات والإعلانات غير المرخصة من على الحوائط والجدران وإزالة كافة الكتابات وتحرير محاضر لأصحابها.

وفى سياق آخر، التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عددًا من المواطنين ذوى الهمم وكبار السن خلال لقاء الأربعاء الأسبوعى بديوان عام المحافظة للاستماع إلى شكواهم والاستجابة الفورية لمتطلباتهم بحضور منيرة بكرى مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومجدى نجيب وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط وعلى سيد وكيل مديرية القوى العاملة بأسيوط وعبير عبدالغنى مسئول وحدة ذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة وبعض مسئولى المؤسسات والجمعيات الأهلية بأسيوط.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء - طلبات وشكوى المواطنين التى تضمنت بعض طلبات الحصول على فرص عمل بالقطاع الخاص لبعض الحالات من ذوى الهمم وبعض المساعدات الاجتماعية فضلًا عن طلبات الحصول على وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية وتم التفاعل معها من قبل التنفيذيين المختصين لإيجاد الحلول العاجلة لها كل فيما يخصه.

وأكد المحافظ على سيادة القانون ومنع الاستثناءات ومراعاة طلبات وشكاوى ذوى الاحتياجات الخاصة وحل مشاكلهم بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية كما استعرض بعض طلبات المساعدات لحالات ليس لها مصدر دخل مصدرًا تعليماته لوكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالتواصل المباشر مع أصحاب تلك الحالات لصرف مساعدات عاجلة لهم وعمل الابحاث الاجتماعية اللازمة لافتًا إلى تفعيل لقاءات المواطنين بشكل أسبوعى للاستجابة السريعة لشكوى وطلبات المواطنين يومى الاثنين والاربعاء من كل اسبوع على أن يتم تقديم الشكوى مسبقًا لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة فضلاً عن دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتى يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الأنترنت من خلال الموقع الإلكتروني "www.shakwa.eg" وتطبيق الهاتف المحمول "إيجابي" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء (16528) وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة (01555525444 – 0155551652).



محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل



محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل



محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل



محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل



محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل



محافظ أسيوط يتفقد شوارع حي رب ويزور مسجد المجاهدين



محافظ أسيوط يتفقد شوارع حي رب ويزور مسجد المجاهدين



محافظ أسيوط يتفقد شوارع حي رب ويزور مسجد المجاهدين



محافظ أسيوط يتفقد شوارع حي رب ويزور مسجد المجاهدين



محافظ أسيوط يتفقد شوارع حي رب ويزور مسجد المجاهدين