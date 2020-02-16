صور.. إحالة مدير الشئون الإدارية بإدارة بنى سويف الهندسية للتحقيق لتدنى مستوى النظافة

بنى سويف أيمن لطفى

قرر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إحالة مدير الشؤون الإدارية بالإدارة الهندسية بمدينة بنى سويف للتحقيق، وذلك لتدنى مستوى النظافة بالمبنى، إذ يتردد على مقر الإدارة الهندسية العديد من المواطنين يوميا، للحصول على خدمات ومعاملات حكومية تمس احتياجاتهم الأساسية.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة اليوم الأحد لمبنى الإدارة الهندسية بمدينة بنى سويف العاصمة، وذلك للوقوف على مدى انتظام وتواجد العاملين، والمعوقات التى قد تواجه المنظومة ليتم تذليليها، مؤكدا أهمية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل الحصول على الخدمة والتيسير على المواطنين توفيرا للوقت والجهد.

والتقى المحافظ بالعاملين بالإدارة وتابع جانباً من سير العمل، موجها مدير الإدارة الهندسية بحصر الاحتياجات اللازمة لتحسين منظومة العمل وتحقيق الشفافية فى الأداء وتطبيق القانون وتقديم الخدمة بمستوى أفضل وبما يخدم الصالح العام.

وفى ذات الصدد زار الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مستشفى الرمد بمدينة بنى سويف، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمترددين عليها ،وذلك عقب انتهائه من إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى بدأت اليوم بالمحافظة وتستمر حتى الأربعاء المقبل، وترجل المحافظ وصولا لمستشفى الرمد، ورافقه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة.

وتفقد محافظ بنى سويف منظومة الخدمة الصحية والعلاجية بالمستشفى، متابعًا أداء المنظومة بالعيادات الخارجية وأقسام المستشفى المتنوعة ،بالإضافة إلى متابعته لنسبة الحضور والتردد على المستشفى، وكذا التزام الأطباء والطاقم الطبى بالتواجد لأداء الخدمة المقدمة.

كما أكد محافظ بنى سويف على أهمية استمرار العاملين بالمستشفى فى أداء دورهم بروح الفريق الواحد والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة فى واحدة من المستشفيات النوعية بالمحافظة والمتميزة فى هذا المجال، فضلا عن أهمية رفع مستوى أداء الأطباء وأطقم التمريض باستمرار وانتهاج الأساليب الطبية الحديثة فى التشخيص والعلاج.







