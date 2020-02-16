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صرخات امرأة للمحكمة: "غيرت باسورد صفحتى بفيس بوك فعذبنى.. ولازم أتطلق"

الأحد، 16 فبراير 2020 04:50 ص
صرخات امرأة للمحكمة: "غيرت باسورد صفحتى بفيس بوك فعذبنى.. ولازم أتطلق" فيس بوك ـ صورة أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت بالتفريق بينها، بسبب استحالة العشرة وخشيتها على حياتها، لتؤكد: "زوجى مريض بالغيرة الجنونية، لدرجة دفعته لضربى بشكل مبرح، بسبب مزاحى معى وتغيرى للباسورد الخاص بصفحتى الشخصية على موقع فيس بوك، ومحاولته خنقى، مما دفعنى للاستغاثة بالجيران، وطلبى شرطة النجدة، وذهابى للمستشفى فى حالة حرجة، وصدور تقرير طبى بالعلاج 21 يوما، أرفقته بالبلاغ الذى حررته".

وأضافت الزوجة "ر.ا.ع"، البالغة من العمر 28 عامًا، وأم لطفلة تبلغ من العمر عامين: "4 سنوات زواج قضيتهم فى جحيم، بسبب عصبية زوجى المفرطة، واعتياده على التعدى على بالضرب، لاتفه الأسباب، وسطوه على راتبى الشهرى من عملى محاسبة بأحد البنوك".

وأوضحت: "دمر حياتى وحالتى الصحية والنفسية، لأجد نفسى أمام خيارين إما التغاضى عن العنف الذى يقع على خوفًا على ابنتى الصغيرة وتهديده بحرمان منها، أو الذهاب لمحكمة الأسرة لإثبات تصرفاته وتنكليه بى لسلب حقوقى".

وتابعت المدعية: "لم أظن أن الزواج من الممكن أن يكون بتلك البشاعة، ولكن 4 سنوات قضيتهم مع زوجى، جعلونى أدرك أن نهايتى معه ستكون مأساوية، لتصف المشهد قائلة: "شعرت أننى فى سلخانة من كثرة التعذيب، بعد أن اتهمنى بخيانته وضربنى بقدميه فى بطنى، وبيديه على رأسى ووجهى، حتى وقعت فى الأرض، فقام بربطى بالحزام ومكثت طول الليل أتعرض للتعذيب رغم رجائى له ".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررًا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر، وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.


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