صاحب عقار ونجله متهمين بقتل شاب بعين شمس: قتلناه عشان بيشرب مخدرات قدام بيتنا

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة باشراف المستشار احمد عز الدين المحامي العام الاول لنيابات شرق القاهرة الكلية في واقعة مقتل شاب علي يد رجل ونجله في منطقة عين شمس، أن المتهمان أقدما علي ارتكاب جريمتهما، لاعتياد المجني عليه الجلوس أمام منزلهما وتعاطى المخدرات.

وأوضح المتهمان أنهم طالبا المجني عليه بالرحيل وحذراه أكثر من مرة، إلا إنه لم ينصاع ورفض الرحيل من امام منزلهما، ويوم الواقعة نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أسفرت عن مقتل المجنى عليه.

وأمرت النيابة بتشريح جثة الشاب، كما صرحت بدفن جثة القتيل، وذلك عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة .

وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن صاحب عقار وابنه وراء ارتكاب الواقعة، وذلك بسبب اعتراضهما على وقوف المجني عليه أمام منزلهم بصفة مستمرة، كما تبين أيضا أنهما طلبا منه أكثر من مرة عدم التواجد أو الوقوف أمام عقارهما، إلا أنه لم ينصاع إلى طلبهما واستمر فى الوقوف أمام منزلهما، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم، واعتديا عليه المتهمان واردياه قتيلا .

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس ، بلاغا من الأهالى، يفيد بنشوب مشاجرة بين شاب ووالده مع شخص آخر، اعتديا عليه بالضرب المبرح، مما أدى مفارقته للحياة .

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، وبصحبتهم قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم العثور على جثة الشاب المجنى عليه، وتبين أنه به أثار ضرب وكدمات شديدة ظهرت على جسده.

بإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط المتهمين، وتم اقتيادهما إلى قسم شرطة عين شمس، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها الواقعة، مضيفين أنهما أكدا على المجنى عليه أكثر من مرة عدم التواجد أمام منزلهما، إلا أنه أصر على التواجد بشكل مستمر، حتى نسبت بينهم مشادة كلامية، تزايدت حدتها إلى الاشتباك بالايدى بينهم، اعتديا عليه بالضرب المبرح، مما أدى إلى مصرع الشاب المجنى عليه .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بدفن جثة الشاب المجنى عليه، كما أمرت بحبس المتهمان على ذمة التحقيقات .