شركة مياه البحر الأحمر تشارك فى حملة رفع الكفاءة البيئية لمساكن الغردقة‬

‫كتب أحمد حسن ‬

‫قال المهندس محمد عيسى، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، بأن الشركة شاركت بحملة رفع الكفاءة البيئية بالمناطق السكنية بمدينة الغردقة بالتعاون مع (الإدارة العامة للبيئة بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة - جهاز شئون البيئة - ومديريات الصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والأزهر) بالغردقة، وتحت رعاية اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر.‬

‫وقال المهندس محمد عيسى: نفذت الشركة أنشطة ميدانية للحفاظ على البيئة بمنطقة أبوعشرة، وكذا التوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، وحث المواطنين على عدم إهدار مياه الشرب واستخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها، وتم توزيع مطبوعات تحمل عددا من رسائل التوعية والتعريف بالخدمات التى تقدمها الشركة، ومنها خدمة تطهير الخزانات، وخدمة الخط الساخن 125 لتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وخدمة الواتس آب whats app على رقم ‬‪01001849993‬‫ والخاص بتلقى الاستفسارات حول مواعيد ضخ المياه.‬

وقال المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، انه جارٍ العمل بمشروع إحلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة العرب بتكلفة تقدر بنحو 3,5 مليون جنيه، وذلك لتحسين ضخ المياه، ولتأمين جودة مياه الشرب التي يتم ضخها بالمنطقة.

وأشار المهندس يحيى صديق، إلى أن الشركة تقوم حالياً بتنفيذ عددٍ من عمليات الإحــلال والتجـديد لبعض شبكات المياه بعدة مناطق أخرى، حيث يتم استبدال الخطوط القديمة بخطوط "upvc" جديدة مطابقة للمواصفات القياسية لضمان جودة خدمة مياه الشرب المقدمة للمواطن.