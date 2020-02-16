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زلزال بقوة 5.8 درجة يهز منطقة متاخمة لجزيرة بإيران

الأحد، 16 فبراير 2020 02:53 م
زلزال بقوة 5.8 درجة يهز منطقة متاخمة لجزيرة بإيران مقياس ريختر
رويترز

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ذكرت وكالة أنباء فارس اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 5.8 درجة هز منطقة متاخمة لجزيرة قشم الإيرانية بالخليج. ولم يقدم التقرير أى معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار.

يذكر أن وسائل إعلام إيرانية قد أفادت بأن زلزالا ضرب محافظة فارس جنوب غرب إيران. وأوضح التليفزيون الحكومى الإيرانى أن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة، ووقع قرب مدينة خانة زنيان، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.  

وأعلنت السلطات الإيرانية لاحقا عن سقوط 33 جريحا، ووقوع أضرار مادية في 37 قرية جراء الزلزال.

وتأتي هذه الهزة الأرضية في إيران بعد 3 أيام من تعرض مناطق شرق تركيا لزلزال تراوحت قوته من 6.7 إلى 7 درجات، ووقع على عمق 10 كيلومترات، وأسفر عن مقتل 41 شخصا وإصابة نحو 1500 آخرين.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، مؤكدا أنها وصلت إلى سوريا والعراق وإسرائيل، كما لفت إلى أن عدد سكان المناطق التي تم فيها الشعور بتداعيات الزلزال بلغ 120 مليون نسمة.

 

 


جزيرة قشم

ايران

الخليج

زلزال

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