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زعيم المعارضة التركية مهاجما سياسات أردوغان: أفقرت أكثر من 8 ملايين مواطن

الأحد، 16 فبراير 2020 06:36 م
زعيم المعارضة التركية مهاجما سياسات أردوغان: أفقرت أكثر من 8 ملايين مواطن زعيم المعارضه التركيه
كتب أحمد عرفة

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ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن زعيم المعارضة التركية، وزعيم حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، انتقد السياسية الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، بعد ارتفاع عدد المواطنين الذين يحصلون على دخل أقل من 673 ليرة تركية إلى أكثر من 8 ملايين تركى، حيث أكد كليتشدار أوغلو فى كلمته خلال الجمعية العامة العادية السادسة عشرة لاتحاد النقابات العمال الثورى بإسطنبول، أن تركيا بحاجة إلى الإنتاج لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

 

ولفت زعيم المعارضة التركية، إلى أن عدد المواطنين الذين يقل دخلهم عن 673 ليرة تركية شهريًا، وصل إلى 8 ملايين و647 ألف و283 شخصًا، وأن عدد المتقاعدين الذين يقل دخلهم الشهرى عن ألفى ليرة وصل إلى 6 ملايين و850 ألف مواطن، وأن 2 مليون و136 ألف شخص يحصلون على نص الحد الأدنى من الأجور أو أقل منها.

 

وأشار زعيم حزب الشعب الجمهورى التركى، إلى أن تركيا باتت تشبه الشاحنة المسرعة التى فلتت مكابحها، وتتجه نحو المجهول تحت حكم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، محذرًا من استخدام السلطة للمعتقدات كمادة سياسية، مؤكدا تفشي الفقر والبطالة في البلاد، وقائلًا إن السلطة تستخدم الفقر والبطالة مادة سياسية، كما يستخدمون سياسة «اقتصاد المن»، وشبه تركيا بالشاحنة التي فلتت فراملها ومتجهة نحو الهاوية.

وكانت قناة إكسترا نيوز، سلطت الضوء على على حجم القمع الذى يمارسه نظام أردوغان من أجل حذف بعض الأخبار التي لا يريدونها في الإعلام التركى، مشيرة إلى أن كبير مساعدى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أقدم على الضغط على أحد أصحاب المجموعات الإعلامية في تركيا من أجل حذف خبر تقرير يتحدث عنه ويفضحه، وهى الواقعة التي تكشف كيف يتحكم نظام أردوغان في صحافة بلاده.

 

وذكرت القناة في تقرير لها، أن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركى والذى يعمل أيضا كبير مستشارى أردوغان، قد أجبر صاحب شبكة تلفزيونية تركية مالية لحكومة الرئيس التركى على حذف قصة تحدثت عنه ونشرت في موقع جوك شيك في أقرب وقت.

 

 


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