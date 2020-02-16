رئيس مركز باريس بالوادى الجديد: تقنين وضع 97 حالة وضع يد على أراض زراعية

الوادى الجديد-فريق المحافظات

أعلن كمال إبراهيم، رئيس مركز باريس بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن تقنين 97 حالة وضع يد على أراض زراعية ومبان بالمركز وقراه مؤكدا تقنين هذه الحالات طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017، بالمركز وقراه، وذلك لإجمالى مساحة وصلت الى 454 فدانًا زراعيًا، و18 الف 252 مترًا مربعًا لأراضى مبانى وذلك بواقع 72 حالة وضع يد على أراضى زراعية، و25 حالة مبانى بإجمالى 97 حالة وضع يد.

وأضاف رئيس مركز باريس، أنه جرى تحرير 15 عقدًا لحالات وضع اليد بالمركز بواقع 9 عقود ابتدائية لحالات وضع يد على أراضى زراعية، و 3 عقود نهائية لحالات وضع يد بالزراعة، و3 عقود ابتدائية لحالات وضع يد مبان، وجارى استكمال 10 حالات خلال الفترة الحالية، بواقع 6 حالات مبان، و4 حالات زراعي، وتحرير عقود ابتدائية لهم، منهم 3 حالات جارى تدقيق البيانات وملف التقنين الخاص بهم.

وفى سياق متصل أعلنت الوحدة المحلية لمركز باريس، اليوم الأحد، عن تخصيص 8400 فدانا بزمام المركز وقراه لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بزراعة 2 مليون نخلة فى الوادى الجديد.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادى الجديد، كمال إبراهيم، تخصيص 42 قطعة أرض جنوب مدينة باريس بالطريق الواصل مع قرى المكس بمساحة 200 فدان للقطعة الواحدة بإجمالى 8400 فدان، وذلك لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسى بزراعة النخيل.

وأضاف كمال، أنه تقدم للحصول على هذه القطع 170 مواطنا للحصول على هذه الأراضي، وجرت الموافقة عليهم بمعرفة ديوان عام المحافظة، وتسلم الأراضى 4 مواطنين فقط حتى الآن.

وكان قد أعلن محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، أمس السبت، عن تخصيص 85 ألف فدان، لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بزراعة 2 مليون فدان نخلة فى مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا توقف عملية تخصيص الأراضى لتنفيذ هذه المبادرة، حيث إن المساحة المخصصة تكفى لزراعة 4 مليون نخلة، وسبب التوقف هو متابعة مدى جدية المنتفعين بهذه الأراضى والالتزام بزراعة النخيل خلال 4 سنوات وهى المدة المخصصة لتنفيذ المبادرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة فى يناير 2019 بالتوسع فى زراعة التمور، وإنشاء أكبر مزرعة للتمور فى العالم، تضم 2 مليون و500 ألف نخلة على أرض الوادى الجديد.