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رئيس جامعة حلوان: الانتهاء من تنفيذ 70 % من الخطة الاستراتيجية للجامعة

الأحد، 16 فبراير 2020 07:00 ص
رئيس جامعة حلوان: الانتهاء من تنفيذ 70 % من الخطة الاستراتيجية للجامعة الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، أن الفترة الماضية شهدت تحدى كبير فى الجامعة تمثل فى غياب جامعة حلوان عن التصنيف  حيث أن جامعة حلوان لم تكن بين الجامعات فى التصنيف الدولى ، ووضعت خطة وتم تشكيل وحدة خاصة لمتابعة هذا الملف 
 
وأضاف نجم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، ان الجامعة حققت طفرة وكان لها  حضور قوى فى تصنيف 2018 و2019 وخلال 2020 سيكون لجامعة حلوان شكل جديد فى التصنيف الدولى للجامعات.
 
وأكد رئيس جامعة حلوان  أنه تم العمل  على تنويع الشراكات الدولية باعتبارها مهمة جدا وتساهم فى رفع مستوى جامعة حلوان فى التصنيف الدولى ، وتم العمل وفقا لخطة خاصة ان لدي  ايمان بأن النجاح يتحقق بالاستراتيجيات والمتابعة، والخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان 2015 /2020 تم تحقيقها بنسبة مرتفعة جدا فى كل المجالات تجاوزت 70 % سواء فى تطوير العشوائيات وخدمة المجتمع ومحو الأمية والقوافل الطبية ، وذلك بفضل روح العمل والتواصل المباشر حيث أن الجامعة بها 3 أضلاع الاستاذ والموظف والطالب وتحقيق التواصل بين هذا المثلث والتوازن بينهم يساهم فى الارتقاء بالجامعة.
 
وعلى جانب آخر ، كانت جامعة حلوان ، نظمت العديد من الحملات التوعوية بفيروس كورونا المستجد داخل الكليات المختلفة وكذلك المدن الجامعية بهدف التوعية بالفيروس وكيفية الوقاية منه .
 
وحددت الجامعة طرق الوقاية من خلال  إتباع إجراءات السلامة الصحية وممارسة العادات والسلوكيات السليمة للوقاية من كافة الأمراض من خلال إتباع الخطوات الآتية:
 
1- الحافظ على نظافة  اليدين باستمرار  بغسلها بالماء والصابون.
 
2- ا الابتعاد عن الأشخاص المصابين.
 
3- ارتداء الأقنعه الوقاية ( الكمامه حيث تمنع وصول الجراثيم إلى الفم).
 
4- استخدام وسائدك في الطائرة بالتعليمات الموجهه لصحة استخدامها. 
 
5-  الحرص على ارتداءالقفازات.
 
6-  تجنب الحيوانات الحية أو الميته وعدم تناول اللحوم الميته والنيئة.
 
7-  الحرص على تغطية الفم  عند السعال. 
 
8-  تفادي  الاقتراب من أي شخص تظهر عليه أعراض الأمراض النفسيه كالسعال والعطس.
 
9-  الحرص حال التعرض للاصابة بحمى بالذهاب للطبيب فوراً للإطمئنان. 
 
 

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