رئيس جامعة القاهرة: ماراثون زايد الخيرى تبرع لمعهد الأورام بـ 5 ملايين جنيه

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تبرع مارثون زايد الخيرى فى نسخته السادسة، والذى تقيمه وزارة الشباب والرياضة واللجنة العليا لماراثون زايد من دولة الإمارات العربية المتحدة، بخمس مليون جنيه مصرى لصالح المعهد القومى للأورام، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وسفير الإمارات بمصر جمعة مبارك الجنيبى.
وأشار الدكتور الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة اليوم الأحد، إلى أنه تم إصلاح التلفيات بمبنى معهد الأورام بنسبة 100٪ ، كما تم إنجاز 50% من عمليات التطوير الإضافية، و 40% من أعمال التطوير بالمبنى الجنوبي الذي سوف يؤدي إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمعهد الاورام بنسبة 30٪، لافتًا إلى أن أعمال التطوير داخل معهد الأورام تتم على مرحلتين، المرحلة الأولى العاجلة، والتي تضمنت أعمال إصلاح التلفيات وتوحيد الشكل العام، وإعادة تأهيل المبنى الشمالي ومبنى قاعة المؤتمرات والمبنى الإداري، مضيفًا أن المرحلة الثانية من أعمال التطوير تتضمن تحديث المبنى الإداري، ومبنى القاعات، والفناء الشمالي والجنوبي.
جدير بالذكر أن ماراثون زايد الخيرى بدأ مشواره فى مصر عام 2014 وتم إقامة 3 نسخ في محافظة القاهرة ونسخة في الأقصر، وأخرى في الإسماعيلية، ويقام الماراثون خلال شهر ديسمبر تزامنًا مع العيد الوطنى لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تفقد أعمال إعادة تأهيل وتطوير مبنى المعهد القومي للأورام، التابع لجامعة القاهرة، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومى للأورام، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، حيث قام رئيس الوزراء بجولة شملت جانباً كبيراً من مكونات الصرح الطبى الهام، التى تخضع لمشروع لاصلاح التلفيات بعد تضررها جراء الحادث الإرهابى الذى وقع العام الماضى.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع الذى بدأ عقب وقوع الحادث مباشرة ومن المقرر أن ينتهى فى يونيو 2020، بتكلفة تصل إلى مائة مليون جنيه مصرى، وذلك لإعادة رفع كفاءة المقر الذى يضم عدداً من المبانى، منها مبنى خاص بالمرضى، مؤلف من سبعة طوابق يضم غرف العمليات، والعناية المركزة، وقسم الأطفال، وغرف المرضى، ومبيت الأطباء، وأطقم التمريض، ومبنى إدارى وآخر لقاعات المحاضرات وأخير به عيادات الأطفال والكشف المبكر وعلاج الألم والصيدليات.
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