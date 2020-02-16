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دونالد ترامب عن انهيار جزء من الجدار الحدودى: تم إصلاحه سريعا وسيستمر للأبد

الأحد، 16 فبراير 2020 07:37 م
دونالد ترامب عن انهيار جزء من الجدار الحدودى: تم إصلاحه سريعا وسيستمر للأبد دونالد ترامب
كتبت ريهام عبد الله

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سخر دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، من ما وصفهم بوسائل الإعلام المزيفة، بعد ما كشفوا في تقارير إعلامية انهيار جزء من الجدار الحدودى الذى يعتزم ترامب بنائه في الحدود مع المكسيك، قائلا:"تم إصلاحه سريعا، وسيظل للأبد".

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر، :"في الأسبوع الماضي، قالت وسائل الإعلام المزيفة، إن قسمًا من جدارنا القوي، قيد الإنشاء، "جدار الحدود الجنوبي" قد "انتهى وتم تدميره"، محاولين جعل الأمر يبدو فظيعًا، إلا أن السبب هو أن الأساس الخرساني قد تبلل وانهار عندما هبت رياح كبيرة، وتم إصلاحه سريعا وسيبقى للأبد".

ترامب
ترامب

 

وكانت تقارير صحفية قد نقلت عن ضباط حرس الحدود الأمريكيين، قولهم إن قسما من الجدار الحدودي الذي يتباهى به دونالد ترامب بين الولايات المتحدة والمكسيك قد انهار بسبب هبوب رياح عاتية.

وبدأت الألواح الفولاذية، التي يزيد ارتفاعها عن تسعة أمتار، تتطاير على الحدود بين مدينة كاليكسيكو بكاليفورنيا ومكسيكالي في المكسيك وسط هبوب، نهاية يناير الماضى.

 حيث أن الجدار قيد الإنشاء، وينتظر وضع المراسي الخرسانية في مكانها، لكن الرياح القوية هبت بالألواح من الجانب المكسيكي.

 وقال وكيل دورية الحدود كارلوس بيتونيس لصحيفة "الجارديان" البريطانية: "ستعمل الجمارك وحماية الحدود (CBP) مع مقاول البناء للتخفيف من تأثير الرياح الشديدة على استمرار البناء".

 وكان بناء الجدار جديد جزءًا كبيرًا من حملة ترامب الرئاسية لعام 2016، وقام بإعلان حالة الطوارئ الوطنية للحصول على 5.7 مليار دولار من الأموال الفيدرالية لبناء الجدار.

 في وقت سابق من هذا الشهر ، قال ترامب: "يمكن أن يكون الجدار فولاذيا بدلاً من الخرسانة إذا كان هذا يعمل بشكل أفضل."


ترامب

الجدار الحدودى

دونالد ترامب

تويتر

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