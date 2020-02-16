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خبراء يحذرون: فيروس كورونا قد يظهر مرة أخرى الشتاء المقبل

الأحد، 16 فبراير 2020 01:39 م
خبراء يحذرون: فيروس كورونا قد يظهر مرة أخرى الشتاء المقبل كورنا يمكن أن ينتشر
كتبت إيناس البنا

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أدى استمرار فيروس كورونا في حالات الإصابة وانتقاله من دولة إلى أخرى يوم بعد الأخر، وعدم التوصل حتى الآن لعلاج أو مصل مضاد للفيروس، إلى إطلاق الأطباء تحذيرات من إمكانية أن يكون الفيروس موسميا مثل فيروسيات الأنفلونزا وقد يظهر مرة أخرى في الشتاء القادم.

 أحد خبراء الأمراض المعدية وفقا لتقرير جريدة " mirror" البريطانية، أوضح أنهم سيحتاجون إلى مزيد من الوقت لتحديد ما إذا كان الفيروس التاجي Covid-19 فيروس موسمي أم لا، وكشف الخبير أن يمكن أن يكون تفشي الفيروس التاجي القاتل " كورونا" موسميًا ويمكن أن يختفي عند وصول الأشهر الأكثر دفئًا .

فيروس كورونا قد يكون موسميا
فيروس كورونا قد يكون موسميا

 

بينما يحاول العلماء وخبراء الفيروسات تطوير علاج للفيروس الذي يشبه الالتهاب الرئوي، يعتقد الكثيرون أن فيروس كورونا يتشابه بشكل كبير مع متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (السارس)، وعلى الرغم من أن الفيروسين القادمين من "فيروس كورونا" العائلي ، من المرجح أن يكون Covid-19 أكثر إصابة ولكنه أقل فتكا.

وقال الدكتور سانجايا سيناناياكى ، الخبير المشارك فى أمراض العدوى بالجامعة الوطنية الأسترالية ، إن كورونا 19 وصل أصاب 8000 حالة خلال 8 أسابيع ، لكن الأمر استغرق 8 أشهر لفيروس سارس للتسبب فى 8000 حالة، ومع ذلك ، لمعرفة المدة التي يستغرقها الفيروس سوف يتطلب تجمعات دقيقة من البيانات بما في ذلك عدد الحالات المشتبه فيها.

كورونا
كورونا

 

ويعتقد الدكتور سيناناياكى أنه لا يزال هناك عدد كبير من الحالات المشتبه فيها التي لم يتم الإبلاغ عنها بعد والتي قد تجعل من الصعب حساب متوسط ​​العمر المتوقع للفيروس.

وأضاف الخبير الطبي: "لقد غيرت الصين الطريقة التي عدت بها الحالات التي عطلت المياه قليلاً، ولكن إذا عدنا إلى الطريقة القديمة لحساب الحالات، فقد حدث انخفاض في عدد الحالات المؤكدة في الأيام القليلة الماضية، وإذا كان هذا الاتجاه في الحالات التي نعرف عنها ينعكس في الحالات التي لا نعرفها حول، ربما نحن نسيطر عليه، ولكن الوقت غير معروف بالتحديد هل شهور أم سنة أم سنوات، وأضاف "عندما تظهر الأشهر الأكثر دفئًا فقد تختفي فجأة ثم تعود للظهور في الأشهر الباردة مرة أخرى".

وتبذل الصين حاليا قصارى جهدها لاحتواء الفيروس في أكبر عدد ممكن من المدن، وقد فرضت حظر السفر وحظر المدارس في محاولة يائسة للسيطرة على عدد الحالات المصابة.

 

 


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