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من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الأحد، 16 فبراير 2020 10:29 ص
من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب كورونا
كتب محمد تهامى زكى

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كشفت منظمة الصحة العالمية، أن كبار السن والمصابون بالربو أو السكرى أو أمراض القلب، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وذلك فى إجابة على تساؤل: "من الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.. كبار السن أم صغار السن؟.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه يمكن أن يصاب الأشخاص من جميع الأعمار بفيروس كورونا المستجد، لكن قد يكون كبار السن والمصابون بالربو أو السكرى أو أمراض القلب هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض وخيم حال التقطوا العدوى بفيروس كورونا.

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وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أن الصين بدأت فى إجراء تجارب على فيروس كورونا، وأن النتائج خلال 3 أسابيع.

وعلى جانب أخر، ذكرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الأحد، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد فى أنحاء البلاد بلغ 1665 شخصا بنهاية السبت وذلك بزيادة 142 حالة عن اليوم السابق، وزاد عدد الوفيات فى إقليم هوبى بوسط البلاد 139 شخصا أمس السبت.

وارتفع عدد الإصابات بأنحاء الصين 2009 حالات مؤكدة يوم السبت ليبلغ العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس 68500 شخص حتى الآن.

ومن جانبه، أكد الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية فى كلمة له امام منتدى الامن فى مدينة ميونيخ الالمانية اليوم السبت، أنه من المستحيل التنبؤ بالاتجاه الذى سيأخذه وباء فيروس " كوفيد 19 " ( كورونا ) الحالى وقال تادروس، انه برغم أن 99 % من الاحالات فى الصين الا انها تمثل حالة طوارئ الى حد كبير لهذا البلد ، مشيرا الى ان الصين بعملها على احتواء انتشار المرض فى مصدره تبدو وكأنها اشترت الوقت للعالم ، وأضاف انه برغم ان تلك الخطوات التى تتخذها جاءت بتكلفة اكبر للصين نفسها الا انها تبطئ انتشار الفريوس الى بقية العالم .


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