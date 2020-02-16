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حلمى بكر عن أغانى المهرجانات: إذا أردت أن تعرف شعبا استمع إلى أغانيه

الأحد، 16 فبراير 2020 01:15 ص
حلمى بكر عن أغانى المهرجانات: إذا أردت أن تعرف شعبا استمع إلى أغانيه حلمي بكر
كتب عامر مصطفى

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علق الموسيقار الكبير حلمي بكر، على انتشار أغاني المهرجانات الشعبية، قائلا:"سمع عشوائي وليس ذوقي، والحكاية بدأت بالكلام مثل "الحشيش مش بتاعي"، كما أن شرب الحشيش في الأفراح أصبح شيئا عاديا جدا"، موضحا أن معظم الموزعين عملهم يأخذ الصورة يضع لها برواز فيصبح شريك فى العمل".
 
 
وأضاف حلمي بكر، خلال حواره، للإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية المذاع عبر فضائية MBC مصر، أننا وصلنا حالياً لمرحلة أن 10 أشخاص ينتجون هذا العمل، مشيرا إلى أن الحديث عن المطرب الشعبي يرفع من أجره، كما أن هناك بعض المطربين يدفعون أموالاً من أجل الحصول على جوائز.
 
 
وتابع: "نحط الناس دي في قفص، ده حتى فى تونس طالبوا مني التعليق على ذلك، فالأمر أصبح في الوطن العربي كله، والمطبخ الغنائى مليء بالحشرات وأنواع مختلفة نراه على الساحة حاليا، ودخلنا عالم التزييف والتزوير، وبيغني من غير كارنية نقابة وتصريح وبيطلع على المسرح".
 
 
وعن منح شاكوش تصريح من قبل نقابة الموسيقيين، رد قائلا: "كل شخص ليه رأي، إذا أردت أن تعرف شعباً استمع إلى أغانيه، وفي جيل راح بما يحمل، وفي جيل سيأتي ويسمع ذلك، وزمان نجومنا مكنش ولا واحد اسمه كده".
 
 

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