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جيش الاحتلال يعتقل سبعة شبان فلسطينيين من محافظات الخليل وجنين و بيت لحم

الأحد، 16 فبراير 2020 11:27 ص
جيش الاحتلال يعتقل سبعة شبان فلسطينيين من محافظات الخليل وجنين و بيت لحم جيش الاحتلال الاسرائيلى
كتب محمد عبد المجيد

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اعتقلت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلى، اليوم الأحد، ثلاثة فلسطينيين من محافظة بيت لحم، وأفادت مصادر فلسطينية فى بيت لحم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من "موسى حاتم ديرية"، و"طارق عقاب ديرية"، و"أحمد محمد ديرية"، وذلك بعد مداهمة منازل ذويهم فى بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتفتيشها.
 
و وفقا لما نشر على وكالة الأنباء السعودية "واس"، فى السياق ذاته، اعتقل قوات جيش الاحتلال اليوم، أربعة شبان فلسطينيين من محافظتى الخليل وجنين بينهم اسير محرر.
 
وأفادت مصادر محلية فى المحافظتين، أن جيش الاحتلال اعتقل طالبًا على حاجز عسكرى قرب الحرم الإبراهيمى فى البلدة القديمة من الخليل، فيما داهم الجيش الاحتلالى بلدة سعير شرق الخليل، واقتحم منازل المواطنين الفلسطينيين، واعتقل محمد يونس كوازبة، كما اقتحم قرية بيت مرسم جنوب الخليل واعتقل رأفت عودة يوسف عمرو بعد أن عبث بمحتويات منزل ذويه.
 
من جهة أخرى، اعتقل جيش الاحتلال الليلة الماضية الأسير المحرر براء رياض أبو عابد، على حاجز عسكرى وهو أسير محرر قرب بلدة يعبد جنوب غربى جنين.
 
وعلى صعيد أخر، قصف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، مواقع فى قطاع غزة، وأوقعت دمارًا وخرابًا فى ممتلكات الفلسطينيين، وأفادت مصادر فلسطينية فى غزة، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعًا غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وموقعًا غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، مما أدى إلى تدميرها وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين المجاورة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
 
 
 

فلسطين

غزه

الاحتلال الاسرائيلى

قوات الاحتلال الاسرائيلى

جيش الاحتلال

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