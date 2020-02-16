سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 03:29 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جنح مستأنف مدينة نصر تبرئ أستاذا جامعيا من تهمة ضرب طليقته وتعذيب نجليه

الأحد، 16 فبراير 2020 02:49 م
جنح مستأنف مدينة نصر تبرئ أستاذا جامعيا من تهمة ضرب طليقته وتعذيب نجليه محكمة - أرشيفية
كتبت- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر والتجمع الخامس، ببراءة أستاذ جامعي بجامعة زويل من الاتهام المنسوب إليه في واقعة ضرب نجليه لتأديبهما، صدر الحكم، برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطاري، وأمير الوكيل.

البداية عندما قامت "ن.ف.أ" ربة منزل بتحرير محضر ضد طليقها " م م ع" دكتور في جامعة زويل، لقيامه بضرب وتعذيب  نجليه الطفلين، " ت " و" ي" وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1439 جنح التجمع الخامس، وقدمت  مقدمة  البلاغ تقارير طبيبة تثبت إصابة نجليها،و وأقر الأب في التحقيقات التي تمت معه، أنه فعل ذلك تأديبهما  خوفا منه  علي مستقبلهما التعليمي.

وقضت سابقا محكمة الجنح  في جلسة 31 من ديسمبر الماضي، بحبس الأب ستة أشهر وغرامة 1000 جنيه، تعويض مدني مؤقت، وقام المتهم بالإستئناف علي الحكم، وقضت المحكمة ببراءته من الإتهام المنسوب إليه، حرصا من المحكمة علي مكانة الأب في المجتمع.

وجاء في قرار  المحكمة الأتي "  أن المحكمة قد طالعت أوراق تلك الدعوي وأطلعت علي أدلة الثبوت  والإتهام، وإطمنت إلي صحة الإتهام  المسند إلي المتهم، إلا أن المحكمة لظروف تلك الواقعة تحديدا ونظرا للاعتبرات الاجتماعية التي  أوجبها المشرع والعقل، ولا سيما وأن المتهم أب لابناءه، فليس من المصلحة العامة الزج به في غياهب  السجون، وإن كان قد تجاوز فعله مبلغا معينا، إلا أن الباعث خوفا علي أبنائه، وأن يكون تلك الكلمات التي سطرتها المحكمة عظة وعبرة له، وفيما  لاقاه من إجراءات محاكمة ، والأب هو ميزان الحياة في تلك الدنيا، وبدون الأب يختل توازنها، فهو الأسد الذي  يزرأ خوفا علي أسرته وهو السند والأمان فيها،لذا فأن المحكمة قد أستقر في عقيدتها أن الحكم علي المتهم " الأب" سيلحق كسرة في عيون أبناءه لا تمحي مع الزمن، ولعل  الردع المنشود من العقوبة أن يصيب المتهم بتلك الكلمات، وبناء علي كل ما سبق، من إعتبارات أدبيبة وإجتماعية، حكمت المحكمة ببراءة المتهم  مما نسب إليه من إتهام".


مصر

اخبار مصر

التجمع الخامس

محكمة التجمع الخامس

جامعة زيل

براءة اب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة