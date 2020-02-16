جنح مستأنف مدينة نصر تبرئ أستاذا جامعيا من تهمة ضرب طليقته وتعذيب نجليه

كتبت- فتحية الديب

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر والتجمع الخامس، ببراءة أستاذ جامعي بجامعة زويل من الاتهام المنسوب إليه في واقعة ضرب نجليه لتأديبهما، صدر الحكم، برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطاري، وأمير الوكيل.

البداية عندما قامت "ن.ف.أ" ربة منزل بتحرير محضر ضد طليقها " م م ع" دكتور في جامعة زويل، لقيامه بضرب وتعذيب نجليه الطفلين، " ت " و" ي" وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1439 جنح التجمع الخامس، وقدمت مقدمة البلاغ تقارير طبيبة تثبت إصابة نجليها،و وأقر الأب في التحقيقات التي تمت معه، أنه فعل ذلك تأديبهما خوفا منه علي مستقبلهما التعليمي.

وقضت سابقا محكمة الجنح في جلسة 31 من ديسمبر الماضي، بحبس الأب ستة أشهر وغرامة 1000 جنيه، تعويض مدني مؤقت، وقام المتهم بالإستئناف علي الحكم، وقضت المحكمة ببراءته من الإتهام المنسوب إليه، حرصا من المحكمة علي مكانة الأب في المجتمع.

وجاء في قرار المحكمة الأتي " أن المحكمة قد طالعت أوراق تلك الدعوي وأطلعت علي أدلة الثبوت والإتهام، وإطمنت إلي صحة الإتهام المسند إلي المتهم، إلا أن المحكمة لظروف تلك الواقعة تحديدا ونظرا للاعتبرات الاجتماعية التي أوجبها المشرع والعقل، ولا سيما وأن المتهم أب لابناءه، فليس من المصلحة العامة الزج به في غياهب السجون، وإن كان قد تجاوز فعله مبلغا معينا، إلا أن الباعث خوفا علي أبنائه، وأن يكون تلك الكلمات التي سطرتها المحكمة عظة وعبرة له، وفيما لاقاه من إجراءات محاكمة ، والأب هو ميزان الحياة في تلك الدنيا، وبدون الأب يختل توازنها، فهو الأسد الذي يزرأ خوفا علي أسرته وهو السند والأمان فيها،لذا فأن المحكمة قد أستقر في عقيدتها أن الحكم علي المتهم " الأب" سيلحق كسرة في عيون أبناءه لا تمحي مع الزمن، ولعل الردع المنشود من العقوبة أن يصيب المتهم بتلك الكلمات، وبناء علي كل ما سبق، من إعتبارات أدبيبة وإجتماعية، حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما نسب إليه من إتهام".