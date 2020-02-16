سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 05:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

جامعة الملك خالد بالسعودية تُعلن عددا من الوظائف الشاغرة لغير السعوديين

الأحد، 16 فبراير 2020 05:18 ص
جامعة الملك خالد بالسعودية تُعلن عددا من الوظائف الشاغرة لغير السعوديين جامعة الملك خالد بالسعودية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة فى عمادة الموارد البشرية عن حاجتها لتوطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعى 1441-1442هـ ، وذلك بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لمنطقة عسير وفرع الجامعة بتهامة، وذلك فى عدد من التخصصات العلمية والطبية والإنسانية والتربوية للرجال والنساء، وفق عدد من الشروط.

واشترطت الجامعة بحسب وكالة الأنباء السعودية أن يكون المتقدم سعودى الجنسية، وأن تكون شهادة الدكتوراه وقرار الترقية للمتقدمين على درجة أستاذ مشارك وأستاذ صادرة من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون تخصص الدكتوراه امتداد لتخصصى البكالوريوس والماجستير، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية التى تجريها الأقسام والاختبارات إن وجدت، وحصول المتقدم على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة فى بلد الدراسة، مع وجوب إرفاق قرار الابتعاث لمن حصل على الدرجة العلمية وهو على رأس العمل، إضافة إلى إحضار ما يثبت القدرة على التدريس باللغة الإنجليزية إذا كان المتقدم خريجًا من جامعة لغة الدراسة فيها غير اللغة الإنجليزية.

وأتاحت عمادة الموارد البشرية التقديم عبر موقع الجامعة الإلكترونى اعتبارًا من يوم الاحد 22 / 06 / 1441 هـ الموافق 16 / 02 / 2020 م الى نهاية يوم الخميس 26 / 06 / 1441 هـ الموافق 20 / 02 / 2020 م.

ودعت الجامعة الراغبين فى الاطلاع على الوظائف وتفاصيلها الدخول على موقع الجامعة الإلكترونى من خلال الرابط: https://www.kku.edu.sa/ar/node/9374/.

 


جامعة الملك خالد

السعودية

وظائف

العام الجامعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
6 تشريعات هامة وافق عليها البرلمان خلال أسبوع.. تعرف عليها

6 تشريعات هامة وافق عليها البرلمان خلال أسبوع.. تعرف عليها

إعادة تشغيل نفق الجيزة بعد غلقه لسنوات.. اعرف التفاصيل

إعادة تشغيل نفق الجيزة بعد غلقه لسنوات.. اعرف التفاصيل

اليوم.. بدء تسيير 5 رحلات أسبوعية منتظمة من المدن البريطانية إلى شرم الشيخ

اليوم.. بدء تسيير 5 رحلات أسبوعية منتظمة من المدن البريطانية إلى شرم الشيخ

صرخات امرأة للمحكمة: "غيرت باسورد صفحتى بفيس بوك فعذبنى.. ولازم أتطلق"

صرخات امرأة للمحكمة: "غيرت باسورد صفحتى بفيس بوك فعذبنى.. ولازم أتطلق"

اعرف آلية تقديم الإقرارات الضريبية بالقانون الجديد قبل مناقشته بالبرلمان

اعرف آلية تقديم الإقرارات الضريبية بالقانون الجديد قبل مناقشته بالبرلمان

شاهد.. رسام بالنار على القماش والأخشاب.. ويؤكد: أعشق تراث الواحات القديمة

شاهد.. رسام بالنار على القماش والأخشاب.. ويؤكد: أعشق تراث الواحات القديمة

أبرز ملامح الدراسة فى الثانوية المعدلة العام المقبل 2021

أبرز ملامح الدراسة فى الثانوية المعدلة العام المقبل 2021

صور.. دير "متاؤس الفاخورى" كنز أثرى فى تاريخ الكنيسة المصرية بالأقصر

صور.. دير "متاؤس الفاخورى" كنز أثرى فى تاريخ الكنيسة المصرية بالأقصر

زعيم المعارضة التركية: أنقرة تسير نحو المجهول تحت قيادة أردوغان

زعيم المعارضة التركية: أنقرة تسير نحو المجهول تحت قيادة أردوغان

أرملة عبد الرحمن الأبنودى: أتمنى تخليد مسيرته بالمناهج الدراسية.. فيديو وصور

أرملة عبد الرحمن الأبنودى: أتمنى تخليد مسيرته بالمناهج الدراسية.. فيديو وصور

موقع دعم مصر يواصل استقبال طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم المحمول

موقع دعم مصر يواصل استقبال طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم المحمول

احذروا من طقس الإثنين.. برد وأمطار واضطراب بالملاحة البحرية

احذروا من طقس الإثنين.. برد وأمطار واضطراب بالملاحة البحرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة