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تموين الأقصر : تحرير 820 محضر ومخالفة وصرف 77 مليون رغيف فى حملات على أسواق

الأحد، 16 فبراير 2020 09:44 م
تموين الأقصر : تحرير 820 محضر ومخالفة وصرف 77 مليون رغيف فى حملات على أسواق مخبز -أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل مجهودات المديرية خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت أعداد المحاضر المحررة 820 محضر ومخالفة، منها 253 مخالفة ضد المخابز و 522 محضر بالأسواق و45 محضر ضد أنشطة المواد البترولية والبدالين التموينيين، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وإشراف المستشار مصطفي ألهم محافظة الأقصر.

وأضاف وكيل تموين الأقصر – في بيان صحفى – أنه جاءت أبرز المضبوطات كما يلى:- (طن أرز منتهي الصلاحية وطن مواد كيميائية منتهي الصلاحية - 8000 علبة زبادي منتهي الصلاحية - 10000 قطعة حلوى منتهي الصلاحية - 100 كرتونة شيبسي منتهي الصلاحية - 12 طن سكر ناقص الوزن - طن ونصف لحوم بانية وكبدة ودواجن منتهي الصلاحية واللحوم المذبوحة خارج السلخانة).

وفي مجال دعم الخبز البلدي تم إنتاج وصرف 77 مليون رغيف بمعدل اثنين ونصف مليون رغيف في اليوم من خلال 305 مخبز على مستوى المحافظة، وتم توزيع وصرف 4000 طن دقيق بلدي مدعم من خلال 614 مستودع دقيق، وفي مجال المواد البترولية تم توزيع 358600 أسطوانة بوتاجاز منزلية بخلاف 14200 أسطوانة تجارية من خلال 61 مستودع بوتاجاز مع توافر جميع المواد البترولية بالأسعار المحددة دون أي معوقات أو إختناقات، وفي مجال شؤون التموين تم توزيع وصرف دعم سلعي بما قيمته 42.3 مليون جنيه من خلال 556 تاجر تمويني و 158 مشروع جمعيتي، كما تم استخراج وتسليم عدد 1887 بطاقة تموينية خلال الشهر، وفي سياق متصل فقد استمرت مبادرة العمل على إستقرار الأسعار وتخفيضها في السوق الحضري لبيع الأسماك واللحوم البلدية والخضر والفاكهة والسلع الغذائية الأخرى.

 

 


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