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تقرير يكشف قيمة إهدار المال العام التركى فى بناء وصيانة قصور أردوغان

الأحد، 16 فبراير 2020 04:25 م
تقرير يكشف قيمة إهدار المال العام التركى فى بناء وصيانة قصور أردوغان اردوغان والليرة التركية
كتب: أحمد علوى

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قال تقرير تركى نشرته صحيفة سوزجو التركية، إن ما يقرب من 610 مليون ليرة أخرى  سيتم إنفاقها على بناء القصور الرئاسية وصيانتها وإصلاحها هذا العام، وهو ما يعادل الراتب الشهرى لـ 265,217 ممن يحصلون على الحد الأدنى من الأجور، أى إقتربت الإنفاقات على أعمال البناء فى القصر من 5 أضعاف ما كان يهدف اليه.

 

وفقا لبرنامج الإستثمار الرئاسي لعام 2020 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية فإنه سيتم إنفاق 610 مليون ليرة على بناء وإصلاح القصور الرئاسية وشراء المركبات لهذا العام فقط، وهو ما يعادل الراتب الشهري لنحو 265,217 ممن يحصلون علي الحد الأدني من الأجور، وهذه النفقات تظهر زيادة إعتمادات الميزانية التي يتم تخصيصها لإنشاء القصور الجديدة وإصلاح القصور القائمة كل عام.

 

ووفقا للبرنامج أيضا فإنه سيتم إنفاق حوالي 154 مليون 800 ألف ليرة من المبلغ الكلي (610 مليون ليرة) علي أعمال البناء الجارية في محيط القصر الرئاسي في أنقرة مثل المكتبة وما شابهها من المباني الخدمية الإضافية للقصر، ويذكر أنه تم إنفاق 2 مليار 845 مليون ليرة علي هذه المباني الخدمية الإضافية حتي نهاية عام 2019

 

هذا العام 2020 سيتم إنفاق 86 مليون 700 ألف ليرة علي صيانة وترميم القصور الرئاسية القائمة في أنقرة وإسطنبول، وتم تخصيص 110 مليون ليرة علي القصر الصيفي في مدينة موجلا التركية الذي تستمر أعمال بناءه حاليا، والي جانب الصيانة والإصلاحات سيتم إنفاق 248 مليون 500 ألف ليرة علي شراء العربات بما يشمل السيارات المصفحة، كما من المقرر أن يتم إنفاق ما يقرب من 10 مليون ليرة علي الخدمات الإستشارية والبرمجيات للقصور.

 


تركيا

الفساد المالى فى تركيا

فساد اردوغان

اخبار العالم

القصور الرئاسية فى تركيا

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