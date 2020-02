تداول فيديو نادر لـ"ترامب" خلال مشاركته فى إعلان لمطعم أجنحة دجاج

هند المغربي

تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعى على نطاق واسع مقطع فيديو لإعلان مطعم دونالد ترامب فى التسعينيات وظهوره فى دعايا المطعم .

حيث تناول الفيديو دعايا مطعم الرئيس ترامب "أجنحه دجاج ترامب" فى فترة التسعينيات والذى شارك خلاله الرئيس الأمريكى الحالى دونالد ترامب فى عرض راقص وسط مجموعة من الأشخاص يرتدون أزياء دجاج.

وحظي الإعلان بنسبه مشاهدة عاليه وكذلك العديد من التعليقات منها " تخيلو ده بقى رئيس أمريكا "، وأخر أكد أنه فى تلك اللحظات لم يكن يتخيل أنه سيصل إلى تولى رئاسة دولة من أكبر دول العالم.

وفى وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الفيلم العالمى وحدى بالمنزل وهو يقوم بدور قصير "كومبارس"، عبر إرشاد الطفل كيفين الذى جسد دوره الممثل "كاكولى كولكن" إلى مكان الفندق فى فيلم "وحدى بالمنزل".

ونشر موقع "قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت" اسم دونالد ترامب ضمن قائمة فريق العمل بالفيلم الذى أنتج فى عام 1992.

وفى وقت سابق تعرضت هيئة الإذاعة الكندية الممولة من الحكومة لانتقادات بسبب حذفها لمشهد في فيلم Home Alone 2: Lost in New York (وحدي في المنزل: تائه في نيويورك) ظهر فيه الرئيس دونالد ترامب عندما كان أحد رجال الأعمال البارزين في نيويورك. وفقا " للحرة "

وخلال عرضها للفلم مساء الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد، لاحظ المشاهدون أن المشهد الذي جمع بطل الفلم وترامب في فندق "بلازا أوتيل" الذي كان يمتلكه ترامب قد اختفى.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم مؤيدو ترامب الإذاعة الكندية بأنها حذفت المشهد من الفلم الشهير الذي عرض في تسعينيات القرن الماضي "لأسباب سياسية".

لكن الإذاعة الكندية ردت في بيان لها بأن قرارها ليس سياسيا، وأنها فعلت ذلك لإتاحة المساحة لعرض إعلانات تجارية خلال عرض الفلم.

وأشارت إلى أنها حذفت مشاهد أخرى وليس ذلك المشهد فقط، وقد حدث ذلك في 2014 أي قبل انتخاب ترامب، وأوضحت أن المشاهد المحذوفة ليست ذات صلة بحبكة الفلم.

ومن بين المنتقدين لقرار الإذاعة الرئيس ترامب نفسه الذي أعاد نشر مقال لشبكة فوكس يتحدث فيه عن قيام "الرقابة" بحذف المشهد.