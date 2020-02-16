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تباين أداء قطاعات البورصة المصرية.. و"المسنوجات والسلع" يصعد بنسبة 2.1%

الأحد، 16 فبراير 2020 06:00 ص
تباين أداء قطاعات البورصة المصرية.. و"المسنوجات والسلع" يصعد بنسبة 2.1% البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال الأسبوع المنتهى، إذ ارتفع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.1%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.7%، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.4%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.2%.
 
فيما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.7%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3%، تلاه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.8%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.5%، فقطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.3%، كما تراجع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.1%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.6%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.5%.
 
وهبط قطاع البنوك بنسبة 1.2%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.9%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.8%، ثم قطاعى الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات بنسبة 0.4%، 0.02%، على التوالي.
 
تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 11.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 700.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.7% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 401.1 مليار جنيه إلى 392.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 209.1 مليار جنيه إلى 213 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.8%.
 
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 614 مليار جنيه إلى 602 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2%، وزاد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 9.8%.
 
وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 13859.45 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.62% عند مستوى 1266.53 نقطة.
 
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 1.2% مغلقًا عند مستوى 1384.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.79% مغلقًا عند مستوى 15959.61 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 12.08% ليغلق عند مستوى 597.44 نقطة.
 

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