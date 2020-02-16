اليوم.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، صباح اليوم الأحد، بمحافظة سوهاج والتى تستمر لمدة 4 أيام وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك فى ظل سياسة الدولة للقضاء على المرض وبالتنسيق مع كافة الجهات الأخرى.

وقال الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج لـ"اليوم السابع"، إن المديرية أنهت من كافة الاستعدادات الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك مبكرا من خلال تجهيز 2652 فريقا ما بين ثابت ومتحرك بإشراف من الإدارات والمديرية كما تم تدريب طلاب مدارس التمريض للاستفادة منهم فى الحملة.

وأكد أن عدد الأطفال المستهدفين بالحملة طبقا للكشوف والإحصائيات بلغ 895 ألفا و547 طفلا وطفلة على مستوى 12مركزا إداريا و3 أحياء هم طما وطهطا والمراغة وجهية وساقلته ومركز سوهاج ومركز جزيرة شندويل والمنشاه والعسيرات وجرجا والبلينا ودار السلام واخميم وحى غرب وحى شرق وحى الكوثر.

وأشار إلى أنه تم توفير جميع الأدوات اللازمة للفرق وأكياس التبريد لحفظ الطعوم واستلام كميات الطعوم المطلوبة من وزارة الصحة وتوزيعها على جميع الإدارات الصحية فى نطاق المحافظة حسب المستهدف من كل إدارة.

وتطلق وزارة الصحة والسكان الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، تبدأ اليوم الأحد.

وأشارت وزارة الصحة إلى إنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع محافظات الجمهورية وتستهدف 16.5 مليون طفل تقريبًا، لافته إلى أن التطعيم في الريف سيتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة.