اليوم السابع: إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان: الحكومة تبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس باستعادة مجد القطن المصرى.. إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة.. وزير قطاع الأعمال: المحالج الجديدة تضمن إنتاجا خاليا من الشوائب.. و2.5 مليار جنيه أرباحا متوقعة للشركة القابضة بعد التطوير

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