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الأحد، 16 فبراير 2020 08:27 م
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اليوم السابع: إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة

الأحد، 16 فبراير 2020 08:11 م
اليوم السابع: إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة

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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان: الحكومة تبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس باستعادة مجد القطن المصرى.. إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة.. وزير قطاع الأعمال: المحالج الجديدة تضمن إنتاجا خاليا من الشوائب.. و2.5 مليار جنيه أرباحا متوقعة للشركة القابضة بعد التطوير
 
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اليوم السابع بلس

مصنع غزل المحلة

كورونا

الحجر الصحى

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