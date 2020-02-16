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النقل: الانتهاء من تطوير 117 مزلقان سكة حديد بنظام التحكم الإلكترونى

الأحد، 16 فبراير 2020 02:40 م
النقل: الانتهاء من تطوير 117 مزلقان سكة حديد بنظام التحكم الإلكترونى وزير النقل خلال لقاء السفير الهندى
كتب رضا حبيشى

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استقبل وزير النقل المهندس كامل الوزير السفير الهندى بالقاهرة راهول كواليشيرايت لبحث سبل دعم التعاون المشترك فى مجالات النقل المختلفة بحضور رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل.

 

فى بداية اللقاء أكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند والرغبة المشتركة فى دعم التعاون المشترك ثم استعرض الوزير التعاون القائم بين الجانبين فى مجال السكك الحديدية والمتمثل فى تنفيذ إحدى الشركات الهندية تطوير 125 مزلقان سكة حديد بنظام التحكم الإلكترونى والتى تم الانتهاء من 117 مزلقانا.

 

وطالب وزير النقل ضرورة ضغط وتكثيف الأعمال للانتهاء من هذا المشروع الذى يساهم فى زيادة عوامل السلامة والأمان بالسكك الحديدية.

 

وأكد الوزير، على أن منظومة السكة الحديد فى مصر تشهد تطورا كبيرا فى كافة قطاعاتها وأن التعاون فى كافة المشروعات يتم عن طريق النشر العلنى على كافة الشركات العالمية المتخصصة فى المجالات المختلفة لاختيار أفضل العروض الفنية والمالية

 

ولفت الوزير إلى أن هناك عدد من المشروعات يمكن أن تشكل مجالا للتعاون الاستثمارى بين الجانبين مثل مشروعات انشاء عدد من خطوط السكك الحديدية الجديدة وازدواج خطوط أخرى وفقا للمواصفات التى تضعها هيئة سكك حديد مصر على أن تكون متزامنة مع توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات.

 

وأشار الوزير، إلى أنه فى ضوء اهتمام الجانب الهندى بالتعاون المشترك مع الدول الأفريقية فإنه يمكن التعاون الاستثمارى بين الهند ومصر فى تمويل مشروع الربط السككى بين مصر والسودان وكذلك التعاون الاستثمارى المشترك فى تطوير طريق القاهرة أسوان الصحراوى غرب النيل خاصة أنه جزء من طريق القاهرة - كيب تاون حيث سيوجه التعاون التمويلى فى تنفيذ جزء المحور داخل الأراضى المصرية لافتا إلى أن هذا المشروع سيكون محورا هاما للتعاون التجارى بين الدول الأفريقية وسيخدم المواطن المصرى والأفريقى، وسيفتح آفاقا جديدة لفرص العمل وتحقق التنمية الشاملة.

 

وأكد السفير الهندى، أن قمة منتدى الهند أفريقيا التى عقدت فى عام 2015 قامت بإتاحة خط ائتمانى إضافى لدعم عدد من المشروعات من بينها مشروعات البنية التحتية فى أفريقيا، مشيرا إلى رغبة الشركات الهندية فى التعاون فى مجال السكك الحديدية فى مصر.


السكة الحديد

سفير الهند

وزير النقل

اخبار مصر

اخبار اليوم

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