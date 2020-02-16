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الموافقة على أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين فى اليمن

الأحد، 16 فبراير 2020 04:55 م
الموافقة على أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين فى اليمن اليمن - ارشيفية
إيمان حنا

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وافق ممثلو أطراف النزاع في اليمن على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع، وهي خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقًا لاتفاقية ستوكهولم.
 
 
وقررأطراف النزاع  باليمن اليو الأحد، البدء فورًا في تبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة ، وبحسب ما ذكر بيان صحفى أن ذلك في ختام اجتماع دام سبعة أيام في العاصمة الأردنية، عمان.وفق ما جاء فى بيان أصدره مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر بيانا بشأن مخرجات الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين
 
يعد هذا الاجتماع الجولة الثالثة من المناقشات لـلجنة الإشرافية على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين منذ مشاورات ستوكهولم في أواخر عام 2018. تضم اللجنة وفودًا من أطراف النزاع، بالإضافة إلى ممثلين عن التحالف العربي، برئاسة مشتركة لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
 
ومن جانبه قال جريفيث، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن قائلاً: "أحث الأطراف على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها اليوم. كان التقدم بطيئًا للغاية في هذا الملف حتى الآن، ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم."
 
وأضاف جريفيث: "أظهر الأطراف لنا اليوم أنه على الرغم من التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقة التي عمل الأطراف على بنائها حتى الآن لا زالت قادرة على تحقيق نتائج إيجابية."
 
وأعرب جريفيث،  كذلك عن تقديره لقيادة الأطراف لانخراطهم في المفاوضات بحسن نية لتخفيف معاناة الأسرى وعائلاتهم، كما أعرب عن امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها لهذا الاجتماع،  أثناء الاجتماع، جدد الأطراف التزامهم بتسهيل تواصل الأسرى والمحتجزين مع ذويهم، كما اتفقت اللجنة على الانعقاد مرة أخرى في نهاية مارس لمناقشة المزيد من عمليات التبادل.
 
وعلق فرانز راوخنشتاين، رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء، قائلاً: "على الرغم من الاشتباكات المستمرة، رأينا أن الأطراف قد وجدت أرضية إنسانية مشتركة تسمح للعديد من الأسرى بالعودة إلى أحبائهم. هذا يدل على أن الأطراف نفسها هي فقط من تمتلك القدرة على إحداث تغيير إيجابي ودائم. هذا أمر مشجع للغاية ونأمل أن يمهد الطريق لمزيد من عمليات إطلاق السراح في المستقبل القريب."

اليمن

مارتن جريفيث

المبعوث الاممى باليمن

تبادل الاسرى

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