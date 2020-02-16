المرور يعيد فتح شارع ربيع الجيزى بعد انتهاء أعمال إنشاء مترو الانفاق

كتب عبد الرحمن سيد

أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فتح شارع ربيع الجيزى وتقاطعه مع شارع نور المصطفى بعد الانتهاء من أعمال استمرت لمده 3 أيام لتحويلات المرافق لمشروع مترو الانفاق، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لحين الانتهاء منها.

وكانت أجريت أعمال إنشاءات فى اطار تنفيذ اعمال نقل المرافق الخاصة بالمشروع القومى لمترو الانفاق الخط الرابع وبالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المتفذة للاعمال سوف يتم البدء فى نقل المرافق المتعارضه مع مسار مشروع مترو الانفاق الخط الرابع .

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإجراء غلق جزئى لشارع ربيع الجيزى وتقاطعه مع شارع نور المصطفى بالاتجاهين لمده 3 أيام ابتدءا من يوم الجمعة الموافق 14/2 وحتى يوم الأحد الموافق 16 /2 وتنسق مع الشركة المنفذه لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الاعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الإتجاهات الجديدة .

وعززت، اليوم الأحد، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 13 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 6 سيارات تم تسليمها لمالكها و 3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، و تم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .