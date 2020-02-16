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"المحروسة" عرض مسرحى جديد لطلاب كلية اللاهوت الكاثوليكية بالمعادى

الأحد، 16 فبراير 2020 06:00 ص
"المحروسة" عرض مسرحى جديد لطلاب كلية اللاهوت الكاثوليكية بالمعادى بطريرك الكاثوليك ابراهيم إسحق
سارة علام

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تنظم الكلية الإكليريكية التابعة للكنيسة القبطية الكاثوليكية، عرضًا مسرحيًا تحت عنوان " المحروسة "،  وذلك بداية من يوم الجمعة 21 فبراير وحتى الأحد 23 من نفس الشهر، بمسرح الكلية الاكليريكية بالمعادي وفي نفس الوقت تستضيف الكلية فريق كورال كنيسة العذراء للكاثوليك بالمعادي لتقديم عروض بالتزامن مع المسرحية.
 
ومن المنتظر أن يشهد العرض المسرحي قيادات الكنيسة الكاثوليكية في مصر والكهنة وأسر الطلاب بالإضافة إلى فتح الباب أمام الجمهور 
 
الكلية الاكليريكية الكاثوليكية يعود تاريخ تأسيسها إلى القرن الثامن عشر وتسمى كلية القديس لاون القبطية الكاثوليكية وهى كلية صباحية  فقط للكهنة المتبتلين، حيث يشكّل الجانب الأكاديميّ جزءًا مهمًّا من التكوين الكهنوتيّ. وينقسم إلى ثلاث مراحل. 
 
الأول التمهيدى ومدّته سنتان، ويهدف إلى إعداد الطالب لمرحلتى الفلسفة واللاهوت ويركّز فيهما على الجانب الروحيّ وتعميق الدعوة وتنمية الجانب الإنساني والحياة الجماعيّة والقدرات الذهنيّة والثقافة العامة، اكتساب الطابع الإكليريكى أسلوب تلمذة للسيّد المسيح.
 
 
الشق الثانى، الفلسفة ومدّتها سنتان الهدف من هذه المرحلة هو تنمية قدرات الطالب على التفكير الشخصيّ وفهم القضايا الإنسانيّة الكبرى، كما ترمى أيضًا إلى مساعدته على مزيد من اتّساع الأفق وتفهّم الآخرين، وتعلّم كيفيّة معالجة القضايا التى يواجهها معالجة منطقيّة ومنهجيّة. يُضاف إلى ذلك أن الدروس الفلسفية والإنسانيّة التى يتضمنها البرنامج تساهم فى توصيل الطالب إلى إيمان شخصي يستطيع التعبير عنه، كما تحضّره أيضًا للاستفادة من الدروس اللاهوتية، والشق الثالث اللاهوت، ومدتها ثلاث سنوات لإتمام الدروس اللاهوتية، بعدها ينتقل الطالب إلى السنة الرابعة، وتهدف هذه المرحلة إلى التعمّق فى الإيمان الكاثوليكي أكاديمياً ورعوياً، والقدرة على عرضه بالمنهجية الخاصة به، اعتمادًا على مصادر الوحى الإلهى، كما تساعد على مواجهة قضايا البشر فى ضوء الوحى الإلهى.
 
 

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