القوى العاملة: صرف 26 ألف جنيه مستحقات 3 مصريين بالأردن

كتب محمود راغب

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، وبلغت 1691 ديناراً أردنياً، أي ما يوازى 26 ألفا و464 جنيها مصريا تقريبا.

وقال الوزير إن المكتب استطاع -أيضا- حل شكوي العامل "علاء.أ.ع" الذي يعمل لدي وكالة عاز الأثير وحصول العامل علي إجازته السنوية وتسليمه جواز سفره ، كما تمكن من سرعة إنهاء إجراءات سفر المواطن "رمضان. م.ن" لمرضة.

وأشار هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إلى أن وزير القوى العاملة كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

وقال : إنه بمتابعة هذه الشكاوى مع المستشار العمالى بالأردن، طلعت السيد، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل مشكلة المواطن "أحمد .ج .س" الذي يعمل لدى مستشفى فرح بالعاصمة عمان ، وتم تسليمه كافة مستحقاته المالية والتي بلغت قيمتها 270 دولار .

وتابع المستشار العمالي طلعت السيد أنه قام بحل شكوي المواطن "رمضان.ح.أ" بصرف مستحقاته وقيمتها 608 دولارات وتسليمه جواز سفره الذي كان يحتجزه كفليه ، فضلا عن حل شكوي المواطن "احمد .ر.أ .ح" وصرف مستحقاته مالية المتأخرة لدى صاحب العمل وقيمتها 813 دولار.

كما تمكن مكتب التمثيل العمالي من إنهاء إجراءات تسفير العامل "رمضان. م.ن" الذي يعاني من مرض السكر ويحتاج لرعاية خاصة وتأخر قرار مغادرته إلي مصر ، فضلا عن إنهاء حصول المواطن "علاء.أ.ع" علي إجازته السنوية التي لم يحصل عليها منذ عام ونصف العام.