العاهل السعودى يصدر أمرا بترقية 436 عضوا فى النيابة العامة

كتب رامى محيى الدين

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بترقية 436 عضوا في النيابة العامة من مختلف المراتب.

من جهته، أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، على أن الأمر الملكي "يأتي في سياق الدعم الكبير من القيادة متمثلة بالملك وولي عهده للنيابة العامة".

وقال: "هذا الأمر يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجات المملكة، ومنها الشأن الوظيفي".

وهنأ النائب العام أعضاء الادعاء العام بالترقية، حاثا إياهم على "مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة".

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العاهل السعودى وخادم الحرمين الشريفين، استقبل كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني فى السعودية، اليوم الاثنين، وأقام مأدبة غداء رسمية على شرف استقباله.

ونشر الحساب الرسمى لوزارة الخارجية السعودية صورا من استقبال العاهل السعودى، لرئيس وزراء اليونان، وعلق عليها :" الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء جمهورية اليونان ويقيم مأدبة غداء تكريماً له".

وفى سياق آخر، كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد استقبل المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ) أودري أزولاي، الخميس الماضى.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أبرز جهود منظمة اليونسكو، وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين المملكة والمنظمة في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، و وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن تقديره للجهود التى بذلها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى خلال فترة عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجى المشترك، وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين، امس الأربعاء، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، بمناسبة انتهاء فترة عمله أمينًا عامًا للمجلس، متمنيًا له المزيد من التوفيق والسداد.

من جهته، أعرب الزيانى عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه بكل ما من شأنه تعزيز العمل الخليجى، وعلى ما وجده طيلة فترة عمله من تعاون وتقدير.

يذكر أن القادة الخليجيون اتفقوا على تعيين وزير المالية الكويتى نايف الحجرف، أميناً لمجلس التعاون الخليجى، على أن يتولى منصبه ابتداء من أبريل المقبل.

وكان الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، استقبل بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام المعين حديثا لمجلس التعاون.

ورحب الدكتور عبداللطيف الزياني بالدكتور نايف فلاح الحجرف مهنئا إياه بمباركة قادة دول مجلس التعاون، بتعيينه في منصب الأمين العام لمجلس التعاون، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه لقيادة دفة العمل في الأمانة العامة، والعمل على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق أهدافها السامية نحو مزيد من التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.

وأشاد الأمين العام بالجهود المخلصة التي يبذلها منسوبو الأمانة العامة لتعزيز مسيرة مجلس التعاون، منوها بما لمسه منهم من كفاءة وقدرات وتعاون بناء أسهم في تطوير الأداء وتحقيق العديد من الانجازات التكاملية وصولا الى الأهداف السامية لهذه المنظومة المباركة.