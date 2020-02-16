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العالم لا ينفق إلا القليل فى مواجهة فيروس كورونا

الأحد، 16 فبراير 2020 01:38 م
العالم لا ينفق إلا القليل فى مواجهة فيروس كورونا مدير عام منظمة الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم جبريسيس، إلى التضامن في مكافحة الأوبئة،وذلك بمؤتمر ميونيخ الأمني ​​الــ56  في ميونيخ بألمانيا، والذى عقد يوم أمس السبت، مؤكدا على ضرورة التضامن وليس الوصمة، مضيفًا أن "العدو الأكبر ليس الفيروس نفسه بل الوصمة" التي تقلبنا ضد بعضنا البعض ".

وقال، إن تفشي فيروس إيبولا وفيروس كورونا يؤكد على الأهمية الحيوية لجميع البلدان للاستثمار في التأهب وليس الخوف.

خلال المؤتمر بالمانيا
خلال المؤتمر بالمانيا

قال رئيس منظمة الصحة العالمية إن العالم ينفق مليارات الدولارات في مواجهة الارهاب، لكنه لا ينفق إلا القليل في مواجهة الفيروس، الذي قد يكون أكثر فتكاً وأكثر ضررًا اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا.

وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنه يشعر بالارتياح إزاء الخطوات التي اتخذتها الصين لاحتواء تفشي المرض في مصدره، مما يؤدي إلى إبطاء انتشار الوباء إلى بقية العالم، ويشجعها الخبراء الدوليين الموجودون الآن في الصين، ويعملون عن كثب مع نظرائهم الصينيين لفهم تفشي المرض وإبلاغ الخطوات التالية في الاستجابة العالمية.

وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، بأنه سيستمر دعم اى بلد يواجه تفشى اى نوع من الأوبئة، لحماية شعبه وشعوب العالم، حتى لو تكلف الكثير، مؤكدا على ضرورة التضامن من أجل مكافحة الأوبئة، جاء ذلك فى تقرير لوكالة الأنباء الصينية شينخوا اليوم الأحد.


الصحة العالمية

مدير عام منظمة الصحة العالمية

كورونا

فيروس كورونا

التضامن من اجل محاربة فيروس كورونا

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