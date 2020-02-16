السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.