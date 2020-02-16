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السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات

الأحد، 16 فبراير 2020 09:39 ص
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات السيطرة على حريق_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان. 
 
 
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.
 
 
وكان رجال الحماية المدنية سيطروا على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الموسكى دون إصابات، أنتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، جاء ذلك على خلفية تلقى غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الموسكى.

 

تم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى و تم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات،  وتم عملية اخماد الحريق.

 
 
 
 

حريق شقة العمرانية

امن الجيزة

سيارات الاطفاء

الحماية المدنية

العجوزة

اخبار الحوادث

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