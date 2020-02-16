السيطرة على حريق بسوق الباعة الجائلين بمنطقة الدهار بالغردقة .. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شب عصر اليوم، حريق ضخم بسوق الباعة الجائلين، بمنطقة الدهار نهاية شارع المصالح بمدينة الغردقة حيث ارتفعت النيران والأدخنة بالمنطقة، دون معرفة أسباب الحريق، وتم إخطار غرفة الحماية المدنية بالحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق دون وقوع خسائر بشرية وجاري تحرير محضر ومعرفة سبب الحريق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالبحر الأحمر تلقت بلاغ بنشوب حريق بسوق الباعة الجائلين بشارع المصالح بالغردقة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارة مطافى، والسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وانتقلت قيادات مديرية الأمن لمكان الحريق لمتابعة السيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى التحقيقات لمعرفة ملابسات الحريق.

وتبين أن الحريق شب ب 8 محلات بسوق الباعة الجائلين بالغردقة وتمت السيطرة على الحريق ويرجح سبب الحريق لماس كهرباء طبقا للمعاينة المبدئية وجارى تحديد حجم الخسائر المادية.

على جانب آخر، نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، مساء أمس السبت، من السيطرة على حريق محدود نشب في أحد كرافانات مطار البالون بمدينة القرنة بالبر الغربى وذلك دون خسائر في الأرواح أو مصابين.