الزراعة توافق على تصدير 277 ألف شتلة فواكه من 11صنفا خلال أسبوع

كتب عز النوبى

وافقت لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة على تصدير 277 ألف شتلة فواكه متنوعة لعدد 11 أصناف من الفواكه على تصديرها إلى 7 دولة عربية وأفريقية وآسيوية وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بشروط تصدير الشتلات إلى الخارج ، وأكدت لجنة التقاوى أن جميع الشتلات والتقاوى المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية التى تطلبها دول التصدير ، وجارى الموافقات على شحنات تصدير الشتلات والتقاوى.

وأوضح تقرير لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية ، أن اللجنة وافقت على تصدير 200 ألف شتلة فراولة مبردة لصنف كماروزا، بالإضافة إلى تصدير 8 آلاف و500 شتلة من أصناف "خوخ وكمثرى ومشمش وكاكا وتوت عمانى وعنب ومانجو كيت وقشطة عبدالرازق والتين البرشومى إلى فلسطين"، والموافقة على تصدير 49 ألف شتلة فواكه متنوعة للسعودية ضمت أصناف الخوخ والتفاح والتوت العمانى والمشمش وبرتقال بسرة ويوفى أفندى ومانجو مطعوم على كيت وبوملى وليمون بنزهير إلى السعودية، مشيرا إلى إنه تم أيضا الموافقة على تصدير 5 الآف و 210 شتلة فواكه لسلطنة عمان شملت أصناف الرمان والليمون والتين الأسباني.

ووفقا لتقرير لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية تمت الموافقة على تصدير 4500 شتلة فواكهه إلى نيجيريا لأصناف الخوخ المطعوم ورمان وندرفل واليوسفى وبرتقال بيرة وتفاح 106 وعقل عنب، بالإضافة إلى تصدير 250 فسيلة نخيل بلح برحى بطول لا يزيد عن متر خشب، مؤكد أن الشتلات المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والضوابط التى تطلبها دول التصدير .

وأوضح التقرير، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.