الداخلية: ضبط 207 قطع سلاح و232 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت من ضبط 207 قطع سلاح نارى، 232 قضية مخدرات، وتنفيذ 83 ألف حكم قضائى متنوع، خلال 24 ساعة.

وأسفرت الحملات فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 207 قطع سلاح نارى، بحوزة 183 متهما، ومن بينها 21 بندقية آلية، وبندقية رصاص، و15 طبنجة، 122 فرد محلى، و712 طبقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة، و238 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت الحملات فى مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 83 ألفا و29 حكما قضائيا، ومنها 353 حكما جنائيا، و24 ألف و480 حكم حبس جزئى، و42 ألف و234 غرامة، و11 ألف مخالفة، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضموا 16 متهما ارتكبوا 40 حادث متنوع.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 232 قضية مخدرات بحوزة 250 متهما، ومن أبرزها ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو و870 جرام، وكمية من الحشيش وزنت 11 كيلو و750 جرام، و2 كيلو و992 جرام هيروين، وكيلو من البدرة الخام، وكيلو و617 جرام من الأستروكس، و4 ألاف و214 قرص مخدر، كمية من مخدر الأيس وزنت 35 جراما.

واسفرت الحملات فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين عن ضبط (41) متهم، فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (26) متهم لممارستهم أعمال البلطجة، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (284) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة ( 5 سيارات – 6 دراجات نارية )، فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 30 ألف و562 مخالفة متنوعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.