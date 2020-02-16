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الحماية المدنية بالأقصر تسيطر على حريق محدود فى كارافان بمطار البالون الطائر

الأحد، 16 فبراير 2020 12:36 ص
الحماية المدنية بالأقصر تسيطر على حريق محدود فى كارافان بمطار البالون الطائر البالون الطائر - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، مساء أمس السبت، من السيطرة على حريق محدود نشب في أحد كرافانات مطار البالون بمدينة القرنة بالبر الغربى وذلك دون خسائر في الأرواح أو مصابين. 

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أيمن راضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق في أحد الكرافانات الثلاثة المتواجدة بمطار البالون بالبر الغربي وهو مكان التجهيز لإنطلاق البالونات الطائرة فجر كل يوم، والذي يحتوى على مكتب لاستقبال السائحين وأجهزة تكييف وغيرها من الأجهزة. 
 
وانتقلت علي الفور سيارات الإطفاء لموقع الحريق وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها للكرفانات المجاورة، وذلك دون مصابين أو خسائر في الأرواح، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتم اخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق. 
 
وكانت قد شهدت سماء البالون الطائر بمحافظة الأقصر، قد استهلت رحلات الأسبوع أمس السبت، من خلال تحليق 19 رحلة، حملت على متنها 380 سائحا من مختلف الجنسيات، لمشاهدة المدينة الفرعونية من السماء، باعتبارها من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السياح، وحلقت الرحلات من مطار إقلاع البالون بالبر الغربي بعد التأكد من استقرار حالة الطقس، وعدم وجود أي عواصف أو تيارات هوائية، تمثل خطورة على سلامة السائحين.
 
 
 

 


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