الحماية المدنية بالأقصر تسيطر على حريق محدود فى كارافان بمطار البالون الطائر

وانتقلت علي الفور سيارات الإطفاء لموقع الحريق وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها للكرفانات المجاورة، وذلك دون مصابين أو خسائر في الأرواح، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتم اخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكانت قد شهدت سماء البالون الطائر بمحافظة الأقصر، قد استهلت رحلات الأسبوع أمس السبت، من خلال تحليق 19 رحلة، حملت على متنها 380 سائحا من مختلف الجنسيات، لمشاهدة المدينة الفرعونية من السماء، باعتبارها من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السياح، وحلقت الرحلات من مطار إقلاع البالون بالبر الغربي بعد التأكد من استقرار حالة الطقس، وعدم وجود أي عواصف أو تيارات هوائية، تمثل خطورة على سلامة السائحين.