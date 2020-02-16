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خالد صلاح
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الجزائر تجدد موقفها إزاء الأزمة الليبية القائم على الحل السياسى

الأحد، 16 فبراير 2020 09:58 م
الجزائر تجدد موقفها إزاء الأزمة الليبية القائم على الحل السياسى وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم
أ ش أ

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جدد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، التأكيد على موقف بلاده حول ضرورة تسوية الأزمة الليبية عبر الحل السياسي.وأكد بوقادوم - في مداخلته خلال الاجتماع الأول للجنة الدولية؛ لمتابعة مؤتمر برلين حول ليبيا - قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم من دون أي تدخل خارجي، وذلك حسبما أفادت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان اليوم ، الأحد.

ووجه الوزير الجزائري نداء للمجتمع الدولي من أجل دعم الجهود الرامية إلى السماح للشعب الليبي بالخروج من هذه الأزمة التي تضرب بقوة هذا البلد الجار، والتي تتعدى أثارها حدوده.

وجدد بوقادوم، التأكيد على استعداد الجزائر الكامل لدعم الليبيين في مسار الحوار والتسوية السياسية، مع الإبقاء على نفس المسافة مع جميع الأطراف وبنفس مستوى الصراحة والثقة.

وأشاد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، بمجهودات ألمانيا والنتائج التي توصلت إليها، خاصة عبر مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي عقد الشهر الماضي.

 

 


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