التحقيق مع سائق قتل زميله بسبب أولوية التحميل في مصر القديمة

كتب سليم على

تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة، التحقيق مع سائق قتل زميله بسلاح أبيض فى مشاجرة بينهما بسبب أولوية التحميل بمنطقة أسطبل عنتر بمصر القديمة، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات واستدعاء الشهود لسؤالهم حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا بوجود متوفى بمنطقة أسطبل عنتر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين نشوب مشاجرة بين سائقين بسبب خلافات على أولوية التحميل، بعد طعنه بسلاح أبيض، وتم القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وعلى جانب آخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط عاطل لسرقته شقة موظف بمنطقة دار السلام، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من قسم شرطة دار السلام، مفادة تلقية بلاغا من " ش. ع"، 40 سنة، موظف باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة ( شاشة LCD 32 بوصة ، أسطوانة غاز ) من داخلھا، ولم یتھم أو یشتبه فى احد بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1857 لسنة 2020م جنح القسم.

وبإجراء التحریات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكامیرات بمحل الواقعة، وتفعیل منظومة تسجیل الدراجات البخاریة الغیر مرخصة، أمكن تحدید الدراجة البخاریة " توك توك " المستخدم في ارتكاب الواقعة، ویحمل أرقام 397 دار السلام و باستدعاء قائده ف م ، 65 سنة، سائق توك توك قرر باستقلال أحد الأشخاص الدراجة صحبته وبحوزته المسروقات، وتوصیله لمنطقة المدق .

وبتكثیف التحریات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أ. م" ، 34 سنة، عاطل والسابق اتھامه فى عدد 5 قضایا أخرھم 4689 لسنة 2018م دار السلام " مخدرات "، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن قوة من وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجھته بالتحریات أیدھا واعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب " كسر الباب ".