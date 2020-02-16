سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 06:28 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التحقيق مع سائق قتل زميله بسبب أولوية التحميل في مصر القديمة

الأحد، 16 فبراير 2020 05:21 م
التحقيق مع سائق قتل زميله بسبب أولوية التحميل في مصر القديمة جثة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة، التحقيق مع  سائق قتل زميله بسلاح أبيض فى مشاجرة بينهما بسبب أولوية التحميل بمنطقة أسطبل عنتر بمصر القديمة، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات واستدعاء الشهود لسؤالهم حول الواقعة.

 

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا بوجود متوفى بمنطقة أسطبل عنتر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين نشوب مشاجرة بين سائقين بسبب خلافات على أولوية التحميل، بعد طعنه بسلاح أبيض، وتم القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

وعلى جانب آخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط عاطل لسرقته شقة موظف بمنطقة دار السلام، وتحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من قسم شرطة دار السلام، مفادة تلقية بلاغا من " ش. ع"، 40 سنة، موظف باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة ( شاشة LCD 32 بوصة ، أسطوانة غاز ) من داخلھا، ولم یتھم أو یشتبه فى احد بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1857 لسنة 2020م جنح القسم.

 

وبإجراء التحریات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكامیرات بمحل الواقعة، وتفعیل منظومة تسجیل الدراجات البخاریة الغیر مرخصة، أمكن تحدید الدراجة البخاریة " توك توك " المستخدم في ارتكاب الواقعة، ویحمل أرقام 397 دار السلام و باستدعاء قائده  ف م ، 65 سنة، سائق توك توك  قرر باستقلال أحد الأشخاص الدراجة صحبته وبحوزته المسروقات، وتوصیله لمنطقة المدق .

 

وبتكثیف التحریات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة  "أ. م" ،  34 سنة،  عاطل والسابق اتھامه فى عدد 5 قضایا أخرھم 4689 لسنة 2018م دار السلام " مخدرات "، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن قوة من وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجھته بالتحریات أیدھا واعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب " كسر الباب ".


مباحث القاهرة

مصر القديمة

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

سائق يقتل زميله

مشاجرة بين سائقين

مقتل سائق فى مصر القديمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة