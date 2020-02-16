البورصة المصرية تستهل تعاملات الأسبوع بتراجع جماعى لكافة المؤشرات

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.593 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 100.6 مليون ورقة مالية بقيمة 323.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14.9 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.3% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.29%، والعرب على 7.41% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.55% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.44%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 939.7 ألف جنيه، 11.3 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 15 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 13737 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 15745 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5127 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 1253 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 1371 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 593 نقطة.

وارتفعت أسهم 27 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.