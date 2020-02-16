البطالة تتفاقم فى تركيا.. أعدد المتقدمين للحصول على إعانة تتزايد

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تتفاقم البطالة فى تركيا، ووفقا لبيانات من مكتب العمل التركي ارتفع عدد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة بنسبة 19.8 فى المائة مقارنة بعام 2018.

ووفقا لصحيفة ينى جازتا سي وصل عدد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة، إلى مليون 955 ألف شخص، ومع ذلك، نظرًا لصعوبة الحصول على إعانات البطالة، كان يحق فقط لمليون و13 ألف شخص آى 56 % منح إعانة البطالة .

ووفقا للموقع فان شروط الحصول على الإعانة، من الضرورى أن تخضع لعقد الخدمة لمدة 120 يومًا قبل الطرد وأن تدفع علاوة التأمين ضد البطالة لمدة 600 يوم على الأقل فى السنوات الثلاث الأخيرة.

وفقا لبيانات من مكتب العمل التركي، في عام 2019، زادت المدفوعات التي تم دفعها في نطاق إعانة البطالة العام الماضي بنسبة 70.6% وبلغت 10 مليارات ليرة بعد ان كانت 5.9 مليار ليرة، وقد كان هذا الرقم 4.9 مليار ليرة في عام 2017.

وفقا لبيانات من مكتب التوظيف ايضا، في ديسمبر 2019 كان العدد الإجمالي للإعانات البطالة 595783 شخص، ارتفع هذا الرقم إلى 682 ألف شخص 362 في مارس 2019، وفقا لبيانات يناير 2020، هذا الرقم اصبح 610 ألف 287 شخصا.