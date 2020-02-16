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الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات على مواقع فى قطاع غزة

الأحد، 16 فبراير 2020 01:08 ص
الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات على مواقع فى قطاع غزة قطاع غزة - أرشيفية
كتب محسن البديوى

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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع فى قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة، مساء السبت، سقطا قرب إحدى المستوطنات الإسرائيلية فى منطقة غلاف غزة.

 

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله - فى بيان مقتضب - إنه تم رصد إطلاق صاروخين من القطاع، مما أدى إلى دوى صافرات الإنذار فى مستوطنة "كيسوفيم" شرق المحافظة الوسطى، وتشير تقارير إعلامية إلى أن الصاروخين سقطا فى أراض خالية دون وقوع إصابات.

 

ويأتى إطلاق الصاروخين فى أعقاب حديث لوزير الدفاع الإسرائيلى نفتالى بينيت للقناة 12 الإسرائيلية قال فيه "إنه منذ توليه منصبه فى وزارة الدفاع تم اغتيال 30 فلسطينيا"، مضيفا أنه خلال ولايته تراجع إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

 


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